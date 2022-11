Ces 2 femmes essaient la même robe en taille XS et XL et le résultat est sublime

Pour prouver que toutes les femmes peuvent porter les vêtements qu’elles veulent peu importe leur morphologie, une marque a publié une vidéo où l’on peut voir deux amies porter la même robe corset, en taille XS et XL.

Crédit photo : @marbl_ae

De nombreuses femmes se sont déjà retrouvées dans cette situation : vous faites du shopping et tombez sur une pièce incroyable. Mais au moment de l’essayage, vous complexez sur votre corps et décidez de ne pas acheter l’article.

Que l’on soit ronde ou mince, nous pouvons penser qu’une tenue n’est pas adaptée à notre morphologie. Pour supprimer cette idée reçue, une marque a publié une vidéo qui a fait sensation sur TikTok.

Elles portent la même robe en XS et XL

Pour prouver que les femmes peuvent porter les vêtements qu’elles veulent sans se soucier de leur morphologie, la marque Marbl a dévoilé une vidéo sur le réseau social qui a déjà cumulé des dizaines de milliers de vues. Sur la vidéo, on peut voir deux amies porter la même tenue pour leur bal de fin d’année.

Les deux jeunes femmes portent un corset satiné couleur pervenche, associé à une jupe longue de la même couleur. Avec leur morphologie différente, les amies ne font pas la même taille : l’un des corsets est taille XS tandis que l’autre est taille XL. Et pourtant, le résultat est sublime puisque la tenue va parfaitement aux deux amies.

La vidéo a conquis les internautes qui ont rédigé de nombreux commentaires positifs, affirmant que les deux amies étaient magnifiques dans cette tenue. Des femmes ont également remercié les modèles de représenter tous les types de corps et de poitrines dans une vidéo. Le corset, qui revient à la mode, est parfait pour toutes les silhouettes puisqu’il a une armature qui maintient et sculpte la poitrine, qu’elles soient fortes ou plus petites.

Sur le site de la marque Marpl, le corset est disponible à l’achat des tailles XS au 3XL, en cinq couleurs différentes. Et il convient à toutes les morphologies, comme l’ont prouvé ces deux amies.