En couple depuis 4 ans, elle découvre que son petit ami est marié depuis 18 ans, a des enfants et qu'elle est sa sixième maîtresse

Pensant vivre une belle histoire d’amour depuis quatre ans, une Américaine a découvert que son petit ami était marié depuis 18 ans et qu’elle était en réalité sa sixième maîtresse.

La trahison ultime.

Connor Teel est une créatrice de contenu originaire du Texas. Fin septembre, la jeune femme s’est confiée sans filtre à ses abonnés après avoir découvert un lourd secret sur son compagnon.

Face caméra, elle raconte comment son petit ami a réussi à mener une double vie pendant plusieurs années sans qu’elle ne se doute de rien. Une terrible mésaventure, repérée par The Daily Dot, qui risque de faire froid dans le dos aux «amoureux de l’amour».

Une Américaine pense vivre une relation solide

Encore sous le choc, l’Américaine commence sa vidéo en expliquant qu’elle vient de découvrir que l’homme avec qui elle était depuis quatre ans avait non seulement une autre petite amie, mais aussi une épouse.

Des tensions sont apparues en février 2025 alors que le couple était ensemble depuis environ deux ans et demi.

À l’époque, Connor Teel avait demandé à son partenaire de s’engager davantage. Le hic ? Ce dernier n’aurait pas fourni les efforts nécessaires. Résultat : la créatrice a décidé de le quitter au mois d’août de la même année.

Après leur rupture, elle a rencontré un autre homme, avant de tomber enceinte de lui. Elle a ensuite repris contact avec son ex-petit ami. Ils se sont rapprochés à nouveau et ont décidé de se donner une nouvelle chance. Pour ce faire, ils ont suivi une thérapie de couple.

La tiktokeuse raconte que son chéri a choisi de rester à ses côtés alors que le bébé n’était pas le sien. Il l’a aussi accompagnée à ses rendez-vous médicaux et lui a apporté un véritable soutien émotionnel.

« Il aurait pu me quitter à tout moment. Pourtant, il est resté avec moi alors que j’attendais l’enfant d’un autre homme », confie-t-elle.

Selon elle, son attitude a renforcé sa confiance en lui. Elle était loin de se douter que celui qu’elle croyait être l’homme de sa vie allait la poignarder dans le dos.

Elle découvre que son compagnon est marié

Comme elle le précise, Connor Teel a donné naissance à une petite fille en mai 2026. Présent à l’accouchement, son partenaire a coupé le cordon ombilical.

Trois mois plus tard, le conte de fées s’est transformé en cauchemar lorsque la mère de famille a appris que son compagnon la trompait avec une collègue.

« Il a 42 ans et elle en a 22. Il a littéralement deux fois son âge », détaille-t-elle.

La trahison ne s’arrête pas là. Deux semaines après avoir pris connaissance de cette liaison, elle a découvert que cet homme avait déjà une femme, avec laquelle il était marié depuis 18 ans et avait eu des enfants.

Après cette révélation, elle a fait des recherches sur Internet pour retrouver l’épouse. Elle a décidé de la contacter et les deux femmes se sont rencontrées.

Au fil de la discussion, elle a compris que l’épouse pensait vivre un mariage heureux. Cette dernière lui a expliqué que son mari lui avait avoué être infidèle depuis dix ans et que Connor Teel était sa sixième maîtresse.

« Je n’ai pas postulé pour ce poste, je n’ai pas passé d’audition pour ce poste, je n’ai pas envoyé de CV », conclut-elle.

La suite après cette vidéo

La Toile réagit

Aujourd’hui, l’auteure de la vidéo estime que cet homme racontait une version différente de la réalité à chacune des femmes. La jeune femme promet de partager d’autres détails sur cette histoire dans une prochaine vidéo.

Pour l’heure, on ignore donc s’ils sont toujours ensemble. Une chose est sûre : son récit est devenu viral.

Sa publication a en effet été visionnée plus de 480 000 fois et a récolté plus de 50 000 likes. Dans les commentaires, nombreux sont les internautes à réagir.

Une personne a écrit :

« Je ne comprends même pas comment un homme peut avoir autant de temps !!! ».

Une autre a raconté une histoire similaire :

« Les hommes trouveront toujours un moyen de faire ce qu’ils veulent. Mon père a trompé ma mère avec une femme de l’Utah (nous vivions en Louisiane), il l’a épousée, a acheté une maison avec elle et a même eu un enfant avec elle. Tout ça alors qu’il était toujours marié à ma mère. Ça a commencé quand j’avais environ 2 ou 3 ans et nous ne l’avons découvert que lorsque j’étais adolescente ».

Ambiance…