Une PDG licencie deux employés infidèles ayant une liaison au bureau

Invitée sur un podcast, une PDG américaine a créé la polémique en ligne après avoir licencié deux employés infidèles.

Un motif de licenciement abusif ? Natalie Dawson est cofondatrice et présidente de Cardone Ventures, une société américaine de gestion d’entreprise qui aide les entrepreneurs et les chefs d’entreprise à atteindre leurs objectifs financiers et à développer leur activité.

Il y a quelques jours, cette PDG a déchaîné les passions à la suite de son passage sur le podcast « Diary of a CEO », animé par l’entrepreneur et investisseur britannique Steve Bartlett.

La femme d’affaires a révélé qu’elle avait licencié deux employés. La raison ? Ils entretenaient une liaison extraconjugale au bureau.

« J’ai licencié quelqu’un parce que j’ai découvert qu’elle trompait son partenaire et que l’autre personne avait également un partenaire (…) Dès que je l’ai appris, je les ai tous les deux immédiatement licenciés », a-t-elle déclaré.

Dans la foulée, la patronne a indiqué qu’aucun des partenaires des salariés ne travaillait pour la société. Néanmoins, elle a décidé de renvoyer les deux amants car elle ne pouvait pas tolérer ce genre de comportement dans son environnement de travail.

Une décision radicale

Natalie Dawson est formelle : elle n’hésiterait pas à renvoyer les personnes qu’elle considère déloyales.

« Je ne peux pas avoir des infidèles. S’ils sont capables de tromper la personne avec laquelle ils sont censés passer le reste de leur vie, ne pensez-vous pas qu’ils trahiront leur travail (…) ? », s’interroge la principal concernée.

« Une telle personne, dans n’importe quel environnement, représente un risque pour celui-ci. C’est un risque total ».

Ses arguments peinent à convaincre l’animateur. Il souligne que le comportement des gens dans leur vie privée peut être « différent de celui qu’ils affichent dans leur vie professionnelle ».

Face à son interlocutrice, Steve Bartlett donne son point de vue. Il explique que la vie privée de ses employés ne le concerne pas, et que ces derniers ont le droit de faire ce qu’ils veulent tant que leurs agissements n’affectent pas leur travail.

Les internaute divisés

Sans surprise, cette séquence a fait le tour de la toile. Visionné plus de 1,7 million de fois, le clip a déclenché un débat enflammé.

Dans la section commentaires, les réactions sont variées : certaines personnes approuvent le geste de la PDG, tandis que d’autres se rangent du côté de l’animateur.

« Ce que les gens font en dehors des heures de bureau ne regarde pas les entreprises ou les sociétés (…) ».

« Ces gens et leur morale qui s’immiscent dans la vie privée de leurs employés, c’est du grand n’importe quoi ».

De son côté, cette utilisatrice remet en question la légitimité de ce licenciement. Cependant, nombreux sont ceux qui sont d’accord avec Natalie Dawson.

« Les relations amoureuses sur le lieu de travail génèrent des tensions inutiles, une attention inutile et le chaos lorsqu’elles sont découvertes ou lorsqu’elles prennent fin », a commenté un internaute.

« Les personnes qui trompent dans leur vie privée trompent également dans leur vie professionnelle ».

La PDG se justifie

À la suite de la diffusion virale de la vidéo, la cheffe d’entreprise a réagi à l'interview sur son compte LinkedIn, écrivant que le licenciement n'avait pas pour but de punir les employés, mais de protéger l'entreprise.

« En tant que dirigeants, il est de notre responsabilité de créer un environnement dans lequel les gens peuvent évoluer dans la bonne direction. Cela signifie qu'il faut rester intègre, même lorsque cela est inconfortable », a-t-elle écrit.

« Si quelqu'un est malhonnête dans sa vie personnelle, ce comportement ne s'arrête pas comme par magie lorsqu'il entre au bureau. Le caractère est constant. Et si je tolère la malhonnêteté dans un domaine, je crée une nouvelle norme pour tous ceux qui m’observent ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?