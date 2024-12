Et si vous suiviez cette nouvelle tendance TikTok pour booster votre culture générale ?

Vous avez peu de culture générale ? Pour en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure et les sujets qui vous intéressent, suivez cette nouvelle tendance populaire sur TikTok.

Sur TikTok, il est possible de découvrir de nouvelles tendances chaque jour. Si certaines d’entre elles peuvent être dangereuses pour les jeunes, comme la Superman Dance ou le challenge qui consiste à rentrer dans une valise, d’autres peuvent être bénéfiques. C’est le cas de cette astuce repérée sur le réseau social qui met en avant une boisson naturelle pour retrouver un bon sommeil.

Ces derniers jours, une nouvelle tendance est apparue sur TikTok et elle pourrait vous plaire puisqu’elle consiste à créer un carnet de culture générale. Voici de quoi il s’agit.

Booster sa culture générale

Ce sujet est devenu populaire sur TikTok suite à une vidéo postée par Ingrid, une créatrice de contenus âgée de 26 ans, qui a décidé de tenir un carnet de culture générale. Le principe est simple : chaque jour, vous choisissez un sujet sur lequel vous renseigner. Vous notez ensuite ce que vous avez appris dans un carnet pour retenir les nouvelles informations et les relire si besoin.

“Ce carnet m'a permis d’avoir beaucoup plus confiance en moi car je me sens beaucoup plus légitime maintenant pour participer à des débats ou lancer des sujets d’actualité. Cela me permet chaque jour d’aborder un nouveau sujet, et donc de me cultiver sur des sujets comme l’art, la mode ou l’actualité”, a expliqué Ingrid dans sa vidéo visionnée plus de 400 000 fois.

Cela fait maintenant deux ans que la jeune femme tient son carnet de culture générale, dans lequel elle a noté des informations sur des réalisateurs et des films connus, sur les mouvements artistiques ou encore sur l’architecte Le Corbusier.

Avoir confiance en soi

Ce concept a déjà été repris par de nombreux utilisateurs sur TikTok qui sont unanimes : ce carnet est idéal pour booster sa culture générale et avoir confiance en soi.

“Je ne suis plus la même personne depuis que je tiens un carnet de culture générale. J’ai confiance en moi et en ce que j’aime”, “Évidemment, on ne peut pas tout connaître. Mais ce carnet nous permet d’orienter les discussions vers des sujets qui nous plaisent et avec lesquels on est à l’aise”, ont commenté les internautes sous la vidéo d’Ingrid.

Cette tendance est tellement populaire sur TikTok que certains vidéastes ont décidé de commercialiser leurs propres carnets de culture, à remplir par les acheteurs. Une routine quotidienne à suivre pour apprendre en s’amusant.