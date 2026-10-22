Faute de crédit immobilier, cette famille part s'installer en Bulgarie avec ses deux enfants : voici ce qu'elle a pu acheter pour 8 350 euros

Le couple affirme avoir réalisé qu’elle ne pourrait jamais se permettre de contracter un crédit immobilier, et a ainsi économisé 350 000 euros.

Lewis et Jordan Vye ont fait un pari original pour une meilleure vie de famille, en quittant l’Angleterre pour la Bulgarie.

Le couple affirme que sa qualité de vie s'est améliorée, car il dispose désormais de plus de temps à consacrer à ses enfants et à sa vie de couple depuis qu'il a fait le choix de s’installer en Bulgarie. Lewis Vye et sa femme, Jordan, tous deux âgés de 31 ans, ont quitté leur maison de location de deux chambres à Bournemouth (Angleterre) et ont déménagé à 2 878 kilomètres de là, dans la province de Haskovo en Bulgarie, où ils ont fait l’acquisition d’une ferme pour seulement 8 350 euros.

Un projet financièrement accessible

Le couple affirme avoir réalisé qu’il ne pourrait jamais se permettre de contracter un crédit immobilier, et a ainsi économisé 350 000 euros.

Crédit photo : Jordan Vye

Jordan a eu cette idée grâce à une amie d'une amie, qui lui a raconté avoir acheté une maison à la campagne pour seulement 3 500 euros. Après avoir mûrement réfléchi à cette idée et consulté sans cesse le site Rightmove à la recherche de biens immobiliers, le couple a acheté un terrain de 0,8 ha comprenant une maison de trois chambres, une grange et des dépendances pour 8 350 euros, soit un montant bien inférieur au prêt immobilier de 358 000 euros qu’ils auraient dû contracter au Royaume-Uni.

Mais la pandémie de Covid a alors frappé et la famille n'a pas pu se rendre sur place avant mai 2021. Jordan et Lewis ont alors annoncé leur déménagement à leur famille, vendu la plupart de leurs affaires et fait leurs valises dans leur caravane. Ils sont arrivés en Bulgarie en juin 2022 avec leurs deux enfants, Leo, 11 ans, et Fae, 2 ans.

Le couple affirme que sa qualité de vie s'est améliorée, car il dispose désormais de plus de temps à consacrer à ses enfants et à sa relation. Jordan, responsable des réseaux sociaux indépendant, a déclaré :

« Nous avions vraiment beaucoup de mal à gérer tout ce qui touchait au crédit immobilier. Nous avons eu notre fils à 19 ans et nous avons emménagé dans un appartement que nous ne pouvions pas nous permettre ; tout a commencé à partir de là. Cela a scellé notre destin : nous n’aurions jamais pu obtenir de prêt immobilier : posséder notre propre maison représentait vraiment un objectif énorme pour nous. Même avec deux salaires, cela ne nous semblait pas réalisable au Royaume-Uni. Ça n’a pas été facile, mais il y a une communauté formidable ici, en Bulgarie. »

La Bulgarie, eldorado des revenus modestes

Jordan se trouvait à Southampton, dans le Hampshire, lorsqu’elle a croisé une amie d’une amie qui lui a révélé qu’elle avait acheté une maison en Bulgarie. Jordan a déclaré :

« Je discutais avec une amie d’une amie, et elle m’a dit qu’elle avait acheté une maison en Bulgarie pour 8 350 euros. Je lui ai demandé si je pouvais jeter un œil, je n’en croyais pas mes yeux. Je suis rentrée chez moi pour voir par moi-même ; je me souviens de l’avoir montrée à Lewis et d’avoir plaisanté en disant : “On recommence à zéro ?”. »

Crédit photo : Jordan Vye

Lewis et Jordan ont acheté cette maison en Bulgarie pour 8 350 euros grâce à leurs économies. Mais après avoir acquis le terrain, ils n’ont pas pu se rendre sur place en raison des restrictions liées au Covid. Lorsqu’ils ont enfin pu visiter la propriété, ils ont annoncé la nouvelle à leur famille, qui ne voulait pas qu’ils partent. Jordan a déclaré :

« Ils ont eu l’impression qu’on leur avait annoncé la nouvelle à l’improviste, mais cela faisait un moment qu’on avait tout prévu. Nos enfants étaient petits, et on dispose d’un tel réseau de soutien, que ce soit sa mère, sa grand-mère ou sa tante : elles s’inquiétaient de savoir comment nous allions nous en sortir. »

Le couple a réservé un billet de ferry le 1er juin 2022. Après avoir chargé le camping-car, Jordan, Lewis et leurs enfants ont quitté Bournemouth pour la Bulgarie et sont arrivés 20 jours plus tard, le 21 juin. Jordan a déclaré :

« On a veillé à réduire au maximum nos affaires ; on avait prévu de tout expédier, mais les prix étaient exorbitants. Nous avons estimé que cela n’en valait pas la peine, alors nous avons tout vendu, absolument tout était à vendre. Nous nous arrêtions tous les jours pour installer la caravane quelque part et la décharger, car elle était pleine à craquer de nos affaires. Nous déchargions notre caravane tous les soirs, puis la rechargions le matin avant de reprendre la route. »

Crédit photo : Jordan Vye

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Une ferme en rénovation sur YouTube

Depuis son arrivée en Bulgarie, le couple s’est chargé lui-même de tous les travaux de rénovation, pour un coût d’environ 6 000 euros à ce jour. Lewis a déclaré qu’il comptait achever l’ensemble du projet dans dix ans.

« Nous avons pu emménager dans la maison assez rapidement depuis la caravane, même si nous ne nous y attendions pas vraiment. Nous avons déjà beaucoup travaillé : nous avons refait toute la plomberie et l’électricité. Nous avons réparé les toits de trois bâtiments, nous avons installé une fosse septique, donc le système d’évacuation des eaux usées est en place. Je n’ai pas de formation dans le bâtiment, mais j’ai toujours été doué pour le bricolage. »

Le couple documente son parcours de rénovation sur sa chaîne YouTube @frombournemouthtobulgaria et admet que le chemin n’a pas été facile, mais qu’il en vaut la peine.