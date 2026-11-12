Carrefour : ce supermarché de Nice ferme désormais à 13h le dimanche, les clients l'ont découvert devant la vitrine

Dimanche 8 novembre, les clients du Carrefour Market de Pessicart, à Nice, ont découvert avec surprise que le supermarché n’ouvrirait plus les dimanches après-midi.

Nous sommes désormais habitués, la plupart des magasins sont ouverts le dimanche. Certains sont même ouverts toute la journée comme l’était le Carrefour Market de Pessicart à Nice.

Cependant, les clients ont appris par surprise que le magasin n’allait plus ouvrir les dimanches après-midi.

Une mauvaise surprise pour les clients

Un magasin ouvert le dimanche dépanne beaucoup de monde. Pour les retardataires qui ont oublié de faire leurs courses pour la semaine ou qui préfèrent être tranquilles, ou bien pour ceux qui cherchent comment bien finir le week-end niveau alimentation… les raisons sont multiples.

Alors quelle n’a pas été la surprise des Niçois lorsqu’ils ont découvert, un peu par hasard, que le Carrefour Market de l’avenue de Pessicart était fermé dimanche 8 novembre dans l’après-midi ?

D’ordinaire, le magasin était ouvert même le dimanche de 8 heures à 20 heures. Mais ce jour-là, le Carrefour Market de Pessicart a fermé ses portes dès 13 heures, informe le média local TBM06.

Le Carrefour Market de Pessicart désormais fermé le dimanche après-midi

Crédit photo : TBM06

Il ne s’agissait pas d’une fermeture exceptionnelle. En effet, le Carrefour Market de Pessicart sera fermé les dimanches après-midi jusqu’à nouvel ordre. Cependant, son site a oublié de prévenir les clients.

Il fallait être sur place pour constater que la vitrine du supermarché était fermée. Dessus, une affiche annonce un changement d’horaires. Si le magasin reste ouvert de 8 heures à 20 heures du lundi au samedi, il change d’horaires le dimanche pour n’ouvrir que de 8 heures à 13 heures.

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Plusieurs raisons possibles

Les clients vont devoir s’y faire sans qu’ils ne connaissent réellement la raison. Ce changement d’horaire peut être dû à différents facteurs d’ordre législatif ou managérial.

Comme l’indique le ministère de l’Économie sur son site, le travail dominical est encadré par des règles strictes du Code du travail. Ainsi, un propriétaire qui travaille seul peut ouvrir son commerce le dimanche. Les commerces de détail alimentaire employant des salariés peuvent ouvrir le dimanche, mais jusqu’à 13 heures. Dans ce cas, le contrat de travail doit le mentionner. Si un propriétaire veut faire travailler ses salariés toute la journée du dimanche, il doit bénéficier d’une dérogation au repos dominical.

L’autre raison possible concerne l’organisation du supermarché. Selon l’affluence des clients et le volume des ventes, l’ouverture d’un commerce le dimanche après-midi n’est pas forcément justifiée. Certains patrons font donc le choix de ne pas mobiliser une équipe ou de faire fonctionner le magasin en cas de trop faible affluence. Ils se contentent donc d’une ouverture matinale jusqu’à 13 heures.

Enfin, certains Carrefour Market de Nice comme celui de Gambetta ou de la Californie possèdent des horaires qui leur sont propres, indique leur site respectif. À noter que le Carrefour Market de Pessicart possède d’ailleurs le même statut juridique qui lui laisse une grande autonomie pour la gestion de ses horaires car il s’agit d’un magasin indépendant exploité en franchise. Ce changement du dimanche après-midi est peut-être donc un choix délibéré.