Carrefour baisse les lumières et coupe la musique quatre heures par jour dans ses magasins Market, voici pourquoi

En France, les supermarchés Carrefour Market proposent quatre heures silencieuses par jour pour faciliter les courses des personnes autistes.

Venue des pays anglo-saxons, notamment du Royaume-Uni et de l’Australie, l’heure silencieuse instaurée dans les supermarchés vise à aider les clients autistes ou hypersensibles à faire leurs courses dans des conditions optimales. Cette adaptation du quotidien fait écho à celle d’une mère qui s’est fait tatouer un clavier pour communiquer avec son fils autiste.

Après la Belgique, c’est la France qui a suivi l’exemple. Cette plage horaire solidaire a notamment été testée dans plusieurs enseignes dans l’Essonne, dans la Drôme ou encore dans l’ensemble des établissements du groupe Carrefour à La Réunion.

Carrefour lance l’heure silencieuse dans plus de 1 250 magasins

En 2021, Carrefour a lancé le 5 avril l’heure silencieuse dans plus de 1 250 magasins à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, en collaboration avec l’association Autisme France.

Cette initiative concernait alors les hypermarchés et les supermarchés. Un lundi par semaine, de 14 heures à 15 heures, la musique était coupée, les annonces sonores suspendues, les bips à la caisse supprimés et l’éclairage tamisé. Ce n’est pas tout. Les appareils de nettoyage ne pouvaient pas être utilisés.

« Les clients atteints de troubles de l'autisme peuvent ainsi faire leurs courses sans une exposition trop importante aux nombreux stimuli visuels et sensoriels, générateurs pour eux de stress et d’anxiété », avait indiqué l’association Manifeste Inclusion sur son site.

Près de 270 000 heures silencieuses en un an

Un an plus tard, Carrefour a salué le succès de cette initiative dans un communiqué. Au total, près de 270 000 heures silencieuses ont été mises en place.

D’abord proposée une fois par semaine, l’heure silencieuse est devenue quotidienne. Elle est ensuite passée à deux créneaux par jour en mars 2022, de 13 heures à 14 heures et de 16 heures à 17 heures.

Selon la marque, celle-ci séduit à la fois les personnes autistes, les parents d’enfants autistes, les clients lambdas ou encore le personnel. Tous apprécient ces moments de calme et de sérénité.

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De 2 à 4 heures silencieuses dans certaines enseignes

La chaîne de grande distribution ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Le 3 mai 2022, les 1 020 magasins Market ont adopté quatre heures silencieuses par jour : de 10 heures à 11 heures, de 13 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures.

Selon Manifeste Inclusion, ce dispositif « s'inscrit dans la continuité des actions du Groupe en faveur de l’inclusion ». Il marque aussi une évolution importante dans la prise en compte des fragilités et des différences de certains de ses clients, à l’image de cette pizzeria qui emploie des personnes autistes.

Quatre ans plus tard, certaines enseignes Carrefour continuent d’appliquer ces horaires spéciaux. C’est notamment le cas de l’établissement de Rives d’Arcins à Bègles qui propose deux heures silencieuses quotidiennes.