Grâce à une chaussette, ce test permet de mesurer votre équilibre et votre forme

Un coach de fitness américain a mis au point un nouveau test devenu viral sur les réseaux sociaux. Il s’agit du “Old Man Test” qui consiste à mesurer votre sens de l’équilibre et votre forme physique. Un exercice qui ne requiert aucun matériel, si ce n’est une chaussette.

Et si vous essayiez le “Old Man Test” ? En 2021, Chris Hinshaw, coach de fitness américain réputé sur les réseaux sociaux, a présenté son nouvel exercice vous permettant de juger de votre forme physique et également votre sens de l’équilibre.

Pour le réaliser, le principe est très simple puisqu’il s’agit de garder l'équilibre pendant que vous enfilez vos chaussettes et vos baskets, évidemment en étant debout. Ainsi, il faut commencer par se tenir en équilibre sur la jambe droite, de se pencher en gardant le dos droit, pour enfiler une chaussette puis une chaussure sur le pied gauche. Sans oublier d’attacher les lacets.

Ensuite vous répétez la même opération en inversant la jambe d’appui et donc le pied à habiller. Si votre pied touche le sol avant que vous ayez terminé d’enfiler vos baskets, vous échouez.

Un indicateur pour l’espérance de vie

Selon le coach, il s’agit d’un excellent exercice pour tester l’équilibre et la capacité à rester quelques secondes sur une seule jambe. Si le test paraît simple au premier abord, il déclenche de l’activité physique au niveau de la cheville, du genou, de la hanche et du bassin. Un quatuor extrêmement important pour le corps quand il s’agit de prendre de l’âge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hem Ton Kiné (@hemtonkine)

En testant ainsi sa force et sa stabilité, cet exercice peut se révéler être un excellent indicateur concernant votre forme physique lorsque vous vieillissez.

En 2022, la revue British Journal of Sports Medicine publiait une étude concernant l’équilibre des personnes âgées. Leur étude concernait 1700 personnes âgées de 5 à 75 ans. Elle a révélé que la capacité à effectuer un test différent de 10 secondes de posture sur une jambe prédisait la survie des personnes d’âge moyen et les plus âgées.

Leurs résultats ont notamment montré que les 20% des participants ayant échoué au test avaient un risque presque deux fois plus élevé de mourir au cours des dix prochaines années que les autres participants. Ils seraient également plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2.