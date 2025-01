Cette nouvelle méthode controversée promet une transformation physique et mentale extrême en 75 jours

Sur les réseaux sociaux, un nouveau programme sportif promet une transformation physique et mentale extrême en 75 jours en suivant des règles très strictes. Des experts dénoncent néanmoins sa dangerosité au regard de son rythme intensif.

Le passage à la nouvelle année s’accompagne souvent de bonnes résolutions, tenues ou non sur le long terme. Et si vous vous engagiez dans une nouvelle routine sportive pour 75 jours ? C’est ce que propose un nouveau programme sportif devenu tendance sur les réseaux sociaux : le 75 Hard Challenge.

Lancé en 2019 par l’entrepreneur et podcasteur Andy Frisella, ce challenge est perçu comme la nouvelle routine minceur miracle afin de se bâtir un corps de rêve mais aussi développer un mental à toute épreuve.

Cependant, comme l’indique son nom, ce challenge est qualifié de très difficile, à la limite de la discipline militaire à laquelle il faudra se confronter durant 75 jours, soit deux mois et demi. Il suffit d’un écart de conduite pour tout gâcher.

Ce programme consiste à suivre un régime alimentaire strict sans écarts ni alcool, tout en s’entraînant deux fois par jour, chaque session durant 45 minutes, avec au moins une séance à l’extérieur. Il est conseillé de boire entre 2 et 4 litres d’eau par jour et de lire 10 pages d’un livre non romanesque, c’est-à-dire que la lecture doit concerner le développement personnel, de la philosophie ou de l’Histoire pour le bien-être mental.

Il est aussi recommandé de se prendre en photo pour voir les changements sur son corps, afin de montrer que ce programme porte ses fruits au quotidien. Pour se motiver, les réseaux sociaux regorgent de vidéos inspirantes pour constater la transformation physique et mentale amenée par cette routine sportive.

Une variante douce existe

Cependant, certains experts en fitness et en santé mentale alertent sur la rigidité du programme qui pourrait être potentiellement dangereux. En effet, il reste indispensable de savoir écouter son corps afin de ne pas le pousser dans ses retranchements, notamment chez les personnes novices.

Dans des vidéos, beaucoup de participants rapportent une fatigue extrême, des blessures liées aux entraînements quotidiens, ou encore un sentiment de culpabilité en cas de manquement à une règle.

Ainsi, pour celles et ceux qui seraient refroidies par une telle discipline peuvent opter pour la méthode douce : le 75 Soft Challenge. Cette variante délaisse le régime alimentaire strict au profit de l’ajout simple d’aliments sains à votre régime de base. Elle autorise notamment quelques plaisirs occasionnels comme du sucre, par exemple pour la galette des rois.

Côté sport, cette méthode douce se base sur un seul entraînement de 45 minutes par jour, avec une journée de récupération, avec trois litres d’eau à boire au quotidien. Enfin, pour la lecture, vous devez lire 10 pages par jour mais vous êtes libre du choix du livre. Un programme qui paraît plus accessible et plus réaliste pour être intégré dans le quotidien de personnes novices.