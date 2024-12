Cet homme de 93 ans a le corps d'un quarantenaire, son secret de jeunesse fascine les scientifiques

Une étude scientifique s’est attardée sur le cas d’un certain Richard Morgan, un Irlandais âgé de 93 ans, dont les prouesses physiques en font un exemple de longévité et de vieillissement en bonne santé. Le nonagénaire y dévoile notamment sa routine pour préserver son corps.

Il a attendu d’avoir 70 ans avant de se mettre au rameur et 23 ans plus tard, il compte quatre titres de champions du monde dans sa catégorie. Richard Morgan impressionne tellement grâce à sa force physique, malgré ses 93 ans, qu’il a fait l’objet d’une étude scientifique, publiée dans la revue Journal of Applied Physiology.

Des chercheurs de l’Université de Maastricht se sont penchés sur sa physiologie et son train de vie, impliquant un régime alimentaire et un entraînement sportif régulier, dans le but de “comprendre le vieillissement”.

Les résultats ont de quoi donner des pistes puisque, selon l’étude, le nonagénaire aurait le coeur, les muscles et les poumons d’une personne de la moitié de son âge. Richard Morgan pèse 76 kilos et son corps est composé à 80% de muscles et 76% de graisse. Quant à sa fréquence cardiaque, elle est également équivalente à celle d’un homme de 40 ans.

Crédit photo : Wasington Post / Lorcan Daly

Lors d’un test de rameur de 2000 mètres, sa fréquence cardiaque a atteint les 153 battements par minute, ce qui est bien au-dessus de la fréquence cardiaque maximale attendue pour une personne de son âge. Elle est même parmi les pics les plus élevés jamais enregistrés chez les nonagénaires.

Le corps s’adapte au sport à tous les âges

Ces résultats inspirants sont d’autant plus impressionnants pour les chercheurs car Richard Morgan s’est mis au sport sur le tard. Pour Scott Sharpe, directeur du Laboratoire de performance humaine de l’université Ball State (Indiana, États-Unis), ce cas de figure du nonagénaire suggère que le corps humain est capable de s’adapter à une activité sportive intense, quel que soit son âge.

“Nous sommes en train d’apprendre comment démarrer un programme d’exercice physique à un âge avancé mais les preuves montrent clairement que le corps humains conserve sa capacité à s’adapter à l’exercice à tout âge”.

Crédit photo : Wasington Post / Richard Morgan

La perte musculaire liée au vieillissement ne serait donc pas une fatalité. Si vous voulez tenter le pari de vieillir comme Richard Morgan, vous pouvez essayer sa routine. Celle-ci se compose de quarante minutes de rameur par jour, deux ou trois fois par semaine, de musculation et d'un régime riche en protéines.