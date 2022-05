Greffe de cheveux en Turquie ou en France, quelle est la meilleure option ?

De nombreuses personnes ne sont pas affectées par la calvitie et poursuivent leur vie normalement malgré la perte de cheveux, mais il en est d'autres pour qui l'apparence est un facteur décisif dans leur carrière, leur personnalité et leur vie personnelle. Pour ces personnes, la transplantation de cheveux peut être une procédure qui leur sauve la vie.

La bonne nouvelle est que ce type de traitement est désormais disponible dans différentes régions du monde où les gens peuvent se faire implanter sans problème. La France et la Turquie font partie des destinations les plus prisées par les patients qui cherchent à se faire greffer des cheveux pour diverses raisons : traitement de qualité, technologie de pointe en matière de greffe de cheveux et expertise de classe mondiale.

Plongeons dans la comparaison entre les traitements de greffe de cheveux dans ces deux pays - la France et la Turquie.

Une expertise de classe mondiale

La transplantation de cheveux est pratiquée dans de nombreuses cliniques à travers le monde. Dans la plupart des cliniques, la transplantation de cheveux fait partie des nombreuses procédures cosmétiques qu'elles proposent. Cependant, en France et en Turquie, il s'agit d'une procédure populaire qui est pratiquée dans des cliniques spécialisées. La Turquie est une plaque tournante en matière de transplantation capillaire, la plupart des cliniques se spécialisant dans la transplantation capillaire en tant que procédure chirurgicale unique ou principale. D'autre part, la France compte certains des meilleurs experts en transplantation capillaire au monde, les greffes étant effectuées dans des établissements qui respectent les normes médicales les plus strictes. Si vous choisissez de vous faire greffer des cheveux en France, il y a de fortes chances que l'intervention soit très réussie.

En Turquie, la restauration des cheveux a toujours été une procédure populaire, ce qui explique que le pays compte un grand nombre de chirurgiens ayant de nombreuses années d'expérience dans ce domaine. Ce nombre ne cesse de croître à mesure que les techniques s'améliorent et que les technologies modernes sont adoptées. La Turquie peut s'enorgueillir de posséder certaines des technologies et techniques les plus avancées dans le domaine de la transplantation de cheveux. La transplantation de cheveux en Turquie est pratiquée par des équipes médicales très expérimentées dans des cliniques bien équipées. La plupart des cliniques sont contrôlées par le gouvernement et seuls des chirurgiens qualifiés effectuent les opérations. Pour cette raison, vous préférerez peut-être la Turquie à la France, surtout si vous ne voulez pas prendre de risques quant à la qualité du traitement.

Le coût du traitement

Ces dernières années, la transplantation capillaire a suscité un intérêt croissant, surtout parmi la population masculine, ce qui a entraîné une baisse significative des prix. Cependant, en France et dans la plupart des pays européens, le coût peut encore être prohibitif pour beaucoup. L'utilisation de techniques modernes telles que la FUE (Follicular Unit Extraction) est encore plus coûteuse. Une greffe de cheveux par FUE en France peut coûter entre 7000$ et 25000$. En Turquie, vous pouvez obtenir un forfait de 2 200 à 7 000 dollars et bénéficier d'une opération réussie avec le meilleur personnel et les meilleures installations. Le coût global dépend de variables telles que le nombre de greffons nécessaires, la méthode choisie et, bien sûr, le chirurgien et la clinique. Ainsi, en ce qui concerne le coût, la greffe de cheveux en Turquie est beaucoup plus abordable qu'en France.

La qualité de la greffe de cheveux

Les patients ayant recours à la greffe de cheveux en France peuvent compter sur un service convivial et professionnel. Le patient subira des tests et des entretiens personnels avec le médecin. Dans certaines cliniques, vous serez examiné minutieusement à l'aide d'une caméra numérique de densité capillaire du cuir chevelu. Chaque patient est différent et chaque chevelure est différente. Pendant l'examen, le médecin discutera avec vous des caractéristiques de votre perte de cheveux et des résultats que vous souhaitez obtenir. Un plan de traitement peut alors être mis en place et le coût est déterminé.

D'autre part, la transplantation de cheveux en Turquie s'accompagne de la plus haute qualité de service disponible. De nombreuses cliniques proposent des consultations gratuites en ligne et sur place. Au cours de ces consultations, le patient subit des examens intensifs visant à déterminer la densité de ses cheveux, les caractéristiques de sa perte de cheveux et le résultat souhaité d'une intervention chirurgicale. Si les bases de la prestation de services peuvent être similaires dans les deux pays, il est important de noter qu'Istanbul est la capitale mondiale de la transplantation capillaire.

Il existe de nombreuses cliniques haut de gamme à Istanbul qui promettent la meilleure qualité de service et une expérience de classe mondiale. La concurrence est rude. Par conséquent, les cliniques essaient toujours de trouver de nouveaux moyens d'améliorer leurs services afin de créer un avantage concurrentiel sur la concurrence. Cette concurrence se répercute également sur les coûts, car les cliniques s'efforcent de fournir les meilleurs services aux prix les plus abordables.

Techniques avancées

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour la transplantation de cheveux. La FUT (Follicular Unit Transplantation), également appelée technique de prélèvement de bandelettes, est une technique de transplantation capillaire populaire qui consiste à prélever une bandelette d'environ 20 centimètres de long et un centimètre de large sur la zone donneuse. La bandelette est ensuite divisée en unités folliculaires qui sont ensuite transplantées individuellement dans la zone réceptrice. Cette technique convient aux personnes souffrant de calvitie sévère et à celles qui recherchent des résultats rapides en une seule séance. La FUT laisse toutefois des cicatrices qui seront visibles si le patient préfère garder des cheveux courts.

La plupart des chirurgiens turcs préfèrent utiliser la technique de l'extraction d'unités folliculaires (FUE). Cette technique consiste à extraire des follicules de la zone donneuse pour les transplanter dans la zone receveuse. Cette méthode est destinée à minimiser la douleur pendant l'opération et la récupération. Il n'y a pas de cicatrices visibles et le processus de guérison est plus rapide. Deux ou trois jours après l'intervention, les cheveux peuvent être lavés normalement à l'aide d'un shampooing et les résultats sont visibles dans les quatre à six mois. Des cliniques en France pratiquent des procédures FUE mais, comme nous l'avons souligné précédemment, le coût peut être prohibitif pour la plupart des personnes souhaitant se faire traiter.

Une expérience enrichissante

En Turquie, les opérations de greffe de cheveux sont plus que de simples procédures médicales. Les cliniques de transplantation capillaire offrent une expérience complète dès votre arrivée dans le pays. La plupart des cliniques proposent un hébergement cinq étoiles et un traitement VIP pour leurs patients. Vous serez pris en charge à l'aéroport par un chauffeur privé envoyé par la clinique qui vous conduira à votre hôtel réservé à l'avance, toujours par la clinique. Votre transport le jour de l'intervention sera également organisé par la clinique. Il ne vous reste plus qu'à profiter de l'une des destinations touristiques les plus riches en histoire de la planète, avant et après l'opération.

Si vous envisagez une opération de transplantation capillaire, il serait bon que vous considériez la Turquie comme un premier choix, car vous recevrez un traitement de classe mondiale et passerez un moment merveilleux dans le processus. En France, tous ces extras auront un coût.

L'Espagne, une alternative à la Turquie pour la chirurgie des greffes de cheveux

L'Espagne offre une alternative décente à la Turquie pour les patients souhaitant subir une greffe de cheveux en Europe. L'Espagne abrite certaines des meilleures cliniques de transplantation capillaire et peut se targuer de disposer d'experts expérimentés et de techniques avancées. La clinique capillaire Inspira de Marbella compte plus de 40 000 patients satisfaits. L'Hospital Universitari Sagrat Cor est un établissement de premier plan qui propose non seulement des greffes, mais investit également dans la recherche et la formation. Ce ne sont là que deux des nombreuses cliniques qui peuvent vous offrir d'excellents services en Espagne. De plus, en raison de sa proximité avec la Turquie, l'Espagne est une alternative préférable si vous cherchez à obtenir des greffes de qualité à un prix abordable.

En Espagne, Capilclinic possède des cliniques à Madrid et à Barcelone. Comme leurs homologues turcs, les chirurgiens espagnols appliquent les dernières techniques en matière de transplantation capillaire, notamment la FUE et la DHI, et les cliniques sont suffisamment équipées pour offrir la meilleure expérience à tous les patients.

Les meilleures cliniques de greffe de cheveux en Turquie

Avec tout ce que la Turquie a à offrir en matière de chirurgie de transplantation capillaire, vous aurez l'embarras du choix. Même ainsi, une greffe de cheveux est une procédure invasive et vous ne pouvez pas choisir une clinique comme vous choisiriez une cafétéria. Ceux qui pratiquent cette procédure sont tenus de respecter strictement l'éthique et la compétence. Pour toute intervention chirurgicale, la compétence de votre chirurgien est tout aussi importante que le choix de la clinique et de la technique. Ne choisissez pas une clinique uniquement en fonction du prix, car une telle décision peut s'avérer très coûteuse à long terme. Pour vous aider dans votre choix, examinons quelques-unes des meilleures cliniques de greffe de cheveux en Turquie.

1- Capilclinic

Capilclinic est l'une des meilleures cliniques capillaires de Turquie et du Royaume-Uni. C'est la première clinique capillaire d'Europe à proposer le traitement par cellules souches, un traitement de la perte de cheveux basé sur les cellules souches. Le traitement est effectué au cas par cas, chaque patient se voit proposer un traitement personnalisé. Si le patient n'est pas satisfait après avoir suivi le traitement à Capilclinic, la clinique propose une deuxième intervention sans frais supplémentaires pour le patient. La clinique dispose d'un personnel médical expérimenté spécialisé dans les greffes de cheveux et travaille avec des patients du monde entier en appliquant les dernières techniques et technologies. Capilclinic propose également des consultations gratuites.

Combien me coûtera une greffe de cheveux à Capilclinic ?

Le forfait FUE Sapphire chez Capilclinic coûte 2190 € pour un nombre maximum de greffons capillaires, et cela varie en fonction du nombre de greffons dont une personne a besoin. Si vous avez besoin de greffons supplémentaires par rapport à ce qui est proposé dans le forfait, vous pouvez vous renseigner sur les coûts supplémentaires lors de la consultation. Le forfait FUE Sapphire comprend le transport privé et tous les transferts, 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner, un test sanguin, les premiers soins, la chirurgie de greffe de cheveux et le traitement PRP.

En quoi Capilclinic est-il différent de la plupart des cliniques capillaires ?

Capilclinic propose une seconde intervention aux patients qui ne seraient pas satisfaits des résultats de la chirurgie de greffe de cheveux, sans frais supplémentaires pour le patient. Les procédures de greffe de cheveux chez Capilclinic sont généralement réussies, mais dans le cas peu probable où un patient ne serait pas satisfait, il a cette assurance.

La clinique propose des consultations gratuites. Au moment où le patient choisit de se faire traiter, il est informé et ne doit payer que le traitement proprement dit.

2- Clinique capillaire Hermest

La clinique de greffe de cheveux Hermest est située à Istanbul. C'est l'une des destinations les plus populaires pour les patients ayant subi une greffe de cheveux en Turquie. La clinique capillaire Hermest dispose d'une équipe médicale dévouée qui pratique la transplantation depuis 2001. La clinique propose des traitements de haute qualité en utilisant des équipements modernes de greffe de cheveux conçus pour endommager le moins possible la peau et les tissus et être plus efficaces. La clinique capillaire Hermest est située dans l'hôpital privé Istanbul Academic Hospital. L'Istanbul Academy Hospital est une excellente clinique privée d'Istanbul qui est certifiée JCI (Joint Commission International). La JCI est une organisation indépendante qui certifie et accrédite des établissements et des programmes de soins de santé dans le monde entier.

Procédures de traitement disponibles à la clinique capillaire Hermest

La principale technique de traitement appliquée par les experts d'Hermest est la technique FUE avec une fente unique, avec de légères modifications pour répondre aux besoins de chaque patient. Outre la technique de traitement FUE, la clinique propose également les procédures de transplantation capillaire DHI, Sapphire et Percutaneous, qui sont toujours adaptées aux besoins du patient.

Combien coûte une greffe de cheveux à la clinique Hermest ?

Une greffe de cheveux à la clinique Hermest est tout à fait abordable et vous pouvez toujours prendre contact avec eux pour en connaître le coût. Ils offrent une analyse gratuite des cheveux avant de commencer le traitement principal.

3- Clinique capillaire Sapphire

La clinique Sapphire Hair est une clinique internationale basée à Istanbul. Elle propose des technologies et des techniques thérapeutiques avancées en matière de greffe de cheveux, de chirurgie plastique et d'esthétique dentaire dans le monde entier. La clinique est en activité depuis plus de 15 ans et a réalisé plus de 25 000 interventions chirurgicales avec succès. La clinique Sapphire Hair est équipée de technologies médicales ultramodernes.

La clinique Sapphire Hair a des prix parmi les plus abordables des cliniques qui offrent une qualité de service similaire.

Procédures de traitement disponibles à la Sapphire Hair Clinic

À la Sapphire Hair Clinic, le chirurgien utilise généralement des techniques avancées telles que la FUE et la Sapphire FUE, et la DHI (Direct Hair Injection). Ces techniques garantissent un taux de réussite élevé.

- Le Sapphire FUE est un type de technique FUE où des lames en saphir sont utilisées. Cette technique garantit un risque minimal de dommages aux tissus et un processus de récupération plus court. Cette technique est surtout utilisée pour réaliser des transplantations capillaires intensives dans des zones étroites et produit le résultat le plus naturel qui soit.

- L'HDI est également un type de FUE, mais dans cette technique, il n'est pas nécessaire de pratiquer des incisions. Les follicules prélevés sont injectés directement dans la zone concernée.

Si vous envisagez de vous faire greffer des cheveux, vous pouvez essayer l'une de ces cliniques en Turquie.