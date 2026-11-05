« Je parle à tous ceux qui passent à ma caisse » : caissier à 88 ans après avoir tout vendu pour sa femme, un influenceur récolte 1,7 million de dollars pour lui

Aux États-Unis, un homme âgé de 88 ans continuait de travailler dans un supermarché pour survivre. Il a reçu l’aide d’un influenceur qui a récolté 1,7 million de dollars pour lui.

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Sam Weidenhofer remet le chèque à Ed Bambas

Ed Bambas est un homme âgé de 88 ans qui vit dans le Michigan, aux États-Unis. Bien qu’il approche des 90 ans, il continue de travailler dans une épicerie. Au départ, cet ancien vétéran travaillait dans une entreprise du constructeur automobile General Mautors. Cependant, il a choisi en 2012 un versement unique de 300 000 dollars, remplaçant sa pension mensuelle.

Peu de temps plus tard, la femme d’Ed, Joan, est tombée malade. Ce dernier a alors assumé le rôle d’aidant et les factures médicales ont commencé à s’accumuler. Pour payer les soins de sa femme, Ed a vendu sa maison et tout ce qu’il possédait.

Il décroche un emploi à 82 ans

Malheureusement, Joan est décédée en 2018 et Ed n’avait plus assez d’argent pour survivre. Pour cette raison, il a décroché un emploi chez Meijer, une grande surface qui vend des produits alimentaires et des vêtements, à l’âge de 82 ans. Il travaillait 8 heures par jour et cinq jours par semaine et a continué de travailler comme caissier jusqu'à l'âge de 88 ans.

“Je parle à tous ceux qui passent à ma caisse, car cela m’aide à ne pas sombrer dans le désespoir suite à la disparition de ma femme. Je leur raconte un pan de mon histoire”, a confié Ed Bombas à CNN.

Ed BambasCrédit photo : WXYZ

Malheureusement, Ed Bambas n'est pas le seul retraité à devoir travailler si tard. C'est également le cas de cet homme de 90 ans qui est obligé de travailler dans une supérette pour vivre.

Une collecte de dons pour Ed

En 2025, Ed Bambas a fait la rencontre de Sam Weidenhofer, un jeune influenceur australien de 22 ans, en voyage aux États-Unis. En voyant la situation du vieil homme, Sam a décidé de l’aider. Par chance, l’influenceur est très populaire sur les réseaux sociaux puisqu’il est suivi par près de 7,7 millions d’abonnés sur TikTok.

@itssozer The life changing story of 88 year veteran Ed Bambas 🥹❤️ #kind #love #veteran ♬ original sound - Samuel Weidenhofer

Sam a publié une vidéo sur le réseau social pour parler de la situation d’Ed. Il a créé une collecte de dons sur le site GoFundMe pour récolter de l’argent et aider Ed à prendre sa retraite.

“Son histoire nous rappelle brutalement que trop de nos aînés, et notamment les anciens combattants, sont confrontés à des défis incroyables pour simplement survivre”, a déclaré Sam dans sa vidéo.

La suite après cette vidéo

Un chèque de 1,7 million de dollars

Cette vidéo a généré un grand élan de générosité puisque plus de 15 000 personnes ont fait des dons, allant de 10 à 10 000 dollars. Au total, Sam a reçu la très belle somme de 1,7 million de dollars, soit 1,5 million d’euros.

“C’est un fardeau terrible. Je dois retrouver tout le monde et leur dire merci. J’ai l’impression de rêver”, a plaisanté Ed Bombas.

Avec cet argent, Ed va pouvoir rembourser 225 000 dollars de dettes. Il va utiliser le reste pour profiter de sa retraite, voyager pour voir son frère et reprendre le golf. Cet élan de solidarité rappelle celui de deux auditeurs de RTL venus aider une femme endettée après son témoignage à la radio.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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