Aux États-Unis, un gardien de parc de caravanes est décédé à 82 ans. Alors qu’il semblait vivre une vie modeste, il a légué 3,8 millions de dollars à sa commune.

Goeffrey Holt est un homme qui vivait à Hinsdale, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Ce gardien d’un parc de caravanes menait une vie modeste et était quelqu’un de discret. Auparavant, il était responsable de production dans une minoterie, a servi dans la marine américaine et a enseigné les sciences sociales.

Geoffrey ne possédait pas de voiture et se déplaçait en ville sur une tondeuse autoportée. Il vivait lui-même dans une caravane qui était très peu meublée.

Une fortune de 3,8 millions de dollars

Rien ne laissait présager que Geoffrey était riche puisqu’il portait des vêtements usés et n’avait pas de télévision, ni beaucoup de meubles.

Geoffrey Holt est décédé en juin 2023 à l’âge de 82 ans. À sa mort, ses proches ont été surpris d’apprendre qu’il avait une grosse fortune de 3,8 millions de dollars (3,4 millions d’euros). En effet, pendant des années, Geoffrey a investi dans plusieurs fonds communs de placement, qui ont pris de la valeur.

“Quelqu’un de discret”

Seul Edwin Smith, son meilleur ami et ancien employeur, connaissait sa fortune. Il est devenu son soignant et son exécuteur testamentaire en 2021, lorsque Geoffrey a été victime d’un AVC.

“Geoff était quelqu’un de discret, préférant se fondre dans la foule plutôt que d’être au premier plan. Je n’étais pas particulièrement surpris, sauf que je m’attendais à ce qu’il laisse son argent à plusieurs endroits”, a confié Edwin Smith.

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Il lègue sa fortune à sa ville

De son vivant, Geoffrey Holt avait décidé de léguer sa fortune de 3,8 millions de dollars à sa ville, via la Fondation caritative du New Hampshire. Comme lui, une femme de 96 ans a choisi de léguer un million d'euros à son village en ne demandant qu'une seule chose en contrepartie.

“Des subventions seront accordées afin d’honorer les souhaits de M. Holt : soutenir des projets, des programmes et des organisations qui offrent des avantages en matière de santé, d’éducation, de loisirs ou de culture aux résidents de Hinsdale”, a déclaré un porte-parole de la fondation à CNBC.

Geoffrey n'est pas le seul à avoir décidé de faire don de sa fortune à sa ville. C'est également le cas de cet homme de 81 ans qui a légué près de 2 millions d'euros à son village. Dans un autre dossier de succession, le legs d’un médecin à ses 36 petits-enfants s’est heurté à des difficultés administratives.