En 1971, un soldeur corse a ouvert un magasin appelé « Les Soldes de Namani ». Plus de 50 ans plus tard, l’enseigne Stokomani connaît un succès national.

Stokomani est une grande enseigne de déstockage de produits de marque vendus à petits prix. On retrouve cinq catégories dans le magasin : mode et accessoires, santé et beauté, articles pour la maison et décoration d’intérieur, jouets et loisirs ainsi qu’un rayon saisonnier qui évolue tout au long de l’année. En France, Stokomani fait partie des enseignes discount à succès, au même titre qu'Aldi qui a ouvert 1 300 magasins dans le pays.

Les produits proposés chez Stokomani sont vendus à petits prix, ce qui permet aux consommateurs de dénicher de bonnes affaires, tout en permettant aux marques d’écouler leurs fins de stocks. Une fermeture peut aussi donner lieu à de bonnes affaires, comme lors du déstockage chez Gamm Vert.

Il crée Les Soldes de Namani

Si Stokomani est désormais répandue partout en France, connaissez-vous son histoire ? Tout a commencé en 1961, lorsque Maurice Namani, un commerçant d’origine corse, a fondé une entreprise familiale appelée Les Soldes de Namani, en reprenant son nom de famille.



Dix ans plus tard, en 1971, Maurice Namani a ouvert son tout premier magasin du même nom à Creil, selon des informations rapportées par Le Parisien. Son activité consistait à racheter des vêtements aux marques pour les vendre en gros aux marchands forains et aux petits commerçants.

Le magasin prend de l’ampleur

Dans les années 1980, Maurice Namani a diversifié son activité. Il vendait des vêtements mais aussi d’autres articles comme des jouets ainsi que des produits de santé et de beauté. Le magasin de Maurice Namani a connu un grand succès et en 1995, la famille a décidé de se développer encore plus.

Afin de moderniser son image et de faire connaître l’enseigne au grand public, Les Soldes de Namani sont devenues Stokomani.

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176 magasins Stokomani en France

Au fil des années, l’enseigne a rencontré de plus en plus de succès. Plusieurs magasins se sont ouverts partout en France. En 2022, elle a été rachetée par la famille Zouari.

Aujourd’hui, on compte près de 176 magasins Stokomani implantés dans 75 départements de France. Le groupe travaille avec plus de 300 fournisseurs en Europe et à l’international et propose 20 000 produits en partenariat avec 300 marques. C’est ainsi qu’une grande enseigne de déstockage est née en France, suite à la création d’une petite boutique indépendante.