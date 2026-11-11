On disait Aldi prêt à vendre ses 1 300 magasins français : son PDG assure que la fermeture “n'est définitivement pas une option”

Le PDG d’Aldi dément les rumeurs de fermeture en France et annonce poursuivre les investissements, avec l’ambition de devenir numéro 1 du discount.

Aldi est une enseigne de hard-discount qui compte plus de 1 300 magasins partout en France. Mais ces dernières années, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’enseigne pourrait mettre la clé sous la porte.

En effet, Aldi serait en déficit depuis cinq ans et compterait une perte nette de 440 millions d’euros. Elle détiendrait 3 % des parts de marché de la grande distribution en France, ce qui la place derrière Lidl, son rival, qui possède 8,3 %.

La direction dément les rumeurs

Pour cette raison, la fermeture des 1 300 magasins Aldi était sur toutes les lèvres. Cependant, cette rumeur a été démentie par la direction. Dans une lettre de vœux adressée à toutes ses équipes début 2026, Pascal Hirth, le PDG de l’enseigne, a réfuté toute hypothèse de fermeture ou de cession d’Aldi.

Il a même tenu à rassurer et motiver ses salariés en affirmant qu’Aldi n’allait pas fermer, mais monter en puissance.

“Les articles que vous avez pu lire dans la presse faisant état d’une potentielle fermeture en France démontrent, paradoxalement, que nous commençons à déranger. Pendant des décennies, nous avons été invisibles, personne ne prêtait attention à nous. Aujourd’hui, grâce à votre travail, nous devenons un acteur réel et sérieux. Nous avons réalisé nos objectifs et franchi une première étape pour le succès d’Aldi en France. La fermeture d’Aldi France n’est définitivement pas une option. Nous allons continuer à investir”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par LSA Conso.

Le numéro 1 du discount en France

Le PDG d’Aldi va encore plus loin en affirmant qu’il ambitionne de devenir “le numéro 1 du discount” en France. Comme argument face à la concurrence, il revendique que ses fruits et légumes sont 23 % moins chers et indique avoir ajouté “200 produits essentiels” à son offre en 2025 pour mieux répondre aux attentes de la clientèle. Fin 2025, une grande opération de déstockage a été organisée pour attirer plus de clients.

En plus de cela, Pascal Hirth insiste sur le volet social de l’entreprise puisque plus de 1 500 collaborateurs auraient évolué en interne en un an.

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L’ouverture de nouveaux magasins

En 2025, des travaux ont été effectués dans ce sens puisque de nombreux magasins ont été créés et rénovés. Le chiffre d’affaires de l’enseigne était en hausse et début 2026, Aldi a déployé son réseau en ouvrant de nouveaux magasins.

Au total, Pascal Hirth aimerait atteindre un total de 1 600 points de vente partout en France, tout en continuant de moderniser les magasins et de proposer encore plus de produits aux clients. L’évolution des magasins Aldi passe aussi par d’autres formats, comme ce supermarché sans caisse où les clients versent une somme avant d’entrer.