Il retrouve le vieux livret d'épargne de son père avec une mention qui change tout : depuis, il réclame plus d'un milliard de pesos à l'État chilien

Direction le Chili, où un bras de fer judiciaire a opposé un habitant à l’État au sujet d’un héritage.

Une sacrée somme qui sème la zizanie !

En fouillant dans les affaires de son défunt père, un Chilien a découvert un vieux livret d’épargne. Un vestige du passé qui pourrait lui rapporter une petite fortune. Le hic ? L’État ne semble pas être de cet avis.

Il découvre un vieux livret d’épargne dans les affaires de son père

En 2012, Exequiel Hinojosa, un habitant de La Florida, au Chili, a retrouvé une vieille boîte remplie de documents appartenant à son père, décédé en 1987, alors qu’il faisait du rangement.

À l’intérieur, il a mis la main sur un livret d’épargne au nom de son paternel, rapporte NDTV.

Dans les années 1960-1970, le patriarche avait placé de l’argent dessus pour économiser en vue d’acheter une maison. Au total, il avait réussi à mettre de côté près de 140 000 pesos chiliens, soit environ 129 euros au taux actuel.

Avec les intérêts et l’inflation, cette somme a été évaluée à plus d’un milliard de pesos (environ 920 000 euros).

Le plus surprenant ? Personne dans la famille ne connaissait l’existence de ce compte bancaire et de ces économies jusqu'à ce qu’Exequiel Hinojosa tombe dessus par hasard en faisant le ménage. Cette découverte rappelle celle de la famille de Ronald Read, qui ignorait tout de sa fortune de huit millions de dollars.

Crédit Photo : Canal 13

L’État ne lui restitue pas son argent

Problème : Exequiel Hinojosa a alors appris que l’organisme d’épargne de son père avait disparu depuis longtemps. Néanmoins, le document comportait une mention qui a changé la donne : « Garantie d'État ».

Cette indication signifiait qu’il pouvait réclamer les économies auprès de l’État chilien. Il a donc entrepris les démarches pour récupérer cet argent. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

À l’époque, le gouvernement n’a pas donné suite à la demande d’Exequiel Hinojosa, l’obligeant à engager une procédure judiciaire contre l'État.

« Cet argent appartient à notre famille. Il l'a économisé en travaillant très dur », a déclaré le principal concerné.

Avant d’ajouter :

« Je n'aurais jamais imaginé que ce processus se transformerait en une sorte de procès contre l'État ».

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La justice intervient

Ces dernières années, le Chilien a multiplié les démarches pour récupérer l’argent de son père. Il a notamment fait valoir que les fonds représentaient les économies durement gagnées par ce dernier, garanties par l'engagement du gouvernement.

En mars 2022, la Cour suprême chilienne a demandé au ministère des Finances d’examiner la demande d’Exequiel Hinojosa, alors qu’il était âgé de 67 ans. Mais cette victoire avait un goût amer. Et pour cause : les juges n’ont pas ordonné à l’État de lui verser le milliard de pesos tant convoité.

Le Conseil de défense de l’État (CDE) a en effet précisé que cette décision obligeait uniquement les autorités à faire le point sur les fonds disponibles.

Si Exequiel Hinojosa a franchi un cap dans son combat, il n’a pas encore obtenu gain de cause. Reste désormais à savoir s’il parviendra à récupérer cet argent.

En attendant, affaire à suivre…