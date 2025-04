Il oublie 10 euros sur son livret A pendant 20 ans, il est choqué de découvrir combien ça lui a rapporté

Combien d’intérêts nous rapporte l’argent que nous plaçons sur notre livret A ? Un homme l’a récemment découvert en laissant 10 euros sur son livret pendant… 20 ans.

Nous avons tout intérêt à placer notre argent à la banque pour le mettre en sécurité et générer des intérêts. Parmi les placements d’épargne préférés des Français, on retrouve le livret A, très populaire. Si vous avez un livret A, un gros changement à venir risque de ne pas vous plaire. Mais que se passe-t-il si on laisse une certaine somme sur notre livret A pendant dix, voire vingt ans ? C’est ce qu’a découvert un homme sans le vouloir.

Crédit photo : iStock

En 2025, cet homme a ouvert un livret A, sur lequel il a mis 10 euros. Mais avec le temps, il a oublié qu’il possédait ce compte et ne l’a pas alimenté pendant vingt ans.

“Alors à votre avis, en 20 ans d’épargne, quel montant ai-je sur le livret A, chef-d’œuvre de l’épargne à la française ?”, a-t-il ironisé.

Combien d’argent a-t-il gagné ?

Vingt ans plus tard, en 2025, l’homme s’est rappelé qu’il avait ouvert un livret A. À sa grande surprise, son compte épargne était toujours actif, et ce malgré l’absence d’activités bancaires. Alors qu’il pensait que son livret A n’existait plus, conformément à la loi Eckert qui vise à cloturer des comptes inactifs, il a eu une surprise.

Aujourd’hui, le solde de son compte s’élève à… 13,70. En vingt ans, l’homme n’a eu que 3,70 euros de gains, soit un revenu annuel moyen de 1,586%.

“Submergé d’émotions, j’ai décidé de réinvestir mon pactole dans un gâteau à -50% à la boulangerie. Un régal”, s’est amusé l’épargnant, d’après des propos rapportés par le Journal du Net.

Crédit photo : iStock

Mais comment explique-t-on cela ? En réalité, le livret A n’a pas pour objectif de générer de hauts rendements. Il permet essentiellement de préserver son capital face à l’inflation. Comme l’explique Pleine Vie, le taux du livret A est calculé en fonction de deux critères : la moyenne semestrielle de l’inflation (hors tabac) et les taux interbancaires à court terme. Ainsi, le livret A permet de mettre son argent de côté sur un compte de confiance, sans pour autant faire fructifier son argent. Facile à mettre en place, il est le compte préféré des Français.