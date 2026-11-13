Il part du Minnesota à pied avec son frère et une mule pour faire le tour du monde : en Afghanistan, le voyage vire au cauchemar

Dave Kunst, né en 1939, est un aventurier américain connu pour être la première personne officiellement reconnue pour avoir fait le tour du monde à pied. Son périple de 23 250 kilomètres a duré plus de quatre ans, du 20 juin 1970 au 5 octobre 1974.

En 1970, Dave et John Kunst, deux frères américains, se lancent dans un projet fou de traverser le monde à pied, avec une mule. Une histoire d’aventures assez folles ponctuée par une tragédie.

Dave Kunst, né en 1939, est un aventurier américain connu pour être la première personne officiellement reconnue pour avoir fait le tour du monde à pied. Son périple de 23 250 kilomètres a duré plus de quatre ans, du 20 juin 1970 au 5 octobre 1974. Pourtant, quand il a commencé ce périple, il n’était pas seul mais les circonstances de son voyage l’ont rendu encore plus légendaire.

Deux frères et une mule

Originaires de Waseca, dans le Minnesota, Dave Kunst et son frère John avaient des rêves d’aventures plein la tête, comme beaucoup de jeunes Américains. Le 20 juin 1970, Dave et John se lancent dans un projet de faire le tour du monde à pied, accompagnés d’une mule appelée Willie-Make-It, afin de se démarquer des auto-stoppeurs.

Tous les trois se mirent en route vers l’est emportant avec eux une lettre de soutien du sénateur américain Hubert Humphrey, un parchemin que les maires de chaque ville traversée devaient tamponner, une pile de cartes de l’UNICEF, 1 000 dollars et juste ce qu’il fallait de naïveté.

Crédit photo : Dave Kunst

Ensemble, Dave et John ont traversé les États-Unis, ont longé l’océan Atlantique à New York, puis ont pris l’avion pour l’Europe où ils ont longé l’océan Atlantique de l’autre côté. Bien qu’ils aient dû confier Willie-Make-It à l’adoption aux États-Unis, à leur arrivée au Portugal, on leur a offert un âne, ce qui a considérablement ralenti leur rythme de marche. Mais peu après leur arrivée à Lisbonne, et après quelques semaines de repos, l’office du tourisme du pays leur a offert une mule de l’armée portugaise, qu’ils ont baptisée Willie-Make-It II.

Les deux frères ont poursuivi ainsi le reste de leur périple à travers le continent, passant notamment par l’Espagne, la France, l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie, puis l’Iran. Au cours de la partie européenne de leur voyage, ils ont rencontré des personnalités telles que la princesse Grace de Monaco et l’aventurier norvégien Thor Heyerdahl. Ils ont également recueilli un chien, Drifter, victime d’un accident en Turquie. Une famille qui avait appris la mort de Drifter leur a offert un autre chien. Fidèles à leur tradition, ils ont baptisé leur nouveau chiot « Drifter II ».

La mort tragique de John en Afghanistan

Avec Drifter II porté par Willie-Make-It II, et Dave et John marchant à leurs côtés, ils sont entrés en Afghanistan. C’est là que leur périple a viré au cauchemar. Motivés par un article paru dans la presse locale, affirmant à tort que les deux frères récoltaient des fonds pour l’Unicef, des bandits ont attaqué à leur campement en faisant feu. John, touché au cœur, meurt sur le coup. Dave, touché au poumon, fait le mort pour s’en sortir vivant.

Une fois les bandits partis, Dave s’est traîné jusqu’à la route la plus proche et a attendu les secours. Le lendemain, des soldats ont trouvé Dave seul au bord de la route, souffrant et couvert de sang. Après s’être partiellement remis, il a pris l’avion seul pour rentrer chez lui et se rétablir.

Après s'être reposé dans le Minnesota pendant environ quatre mois, Dave a heureusement pu se rétablir complètement. La perte de son frère ne l’a pas démobilisé pour autant et il repart pour terminer son périple, aux côtés de son troisième frère, Pete.

Une fois Dave rétabli, Pete et lui ont pris l’avion pour l’étranger et ont repris leur périple là où John avait perdu la vie, en Afghanistan. Même si Pete souffrait de problèmes aux jambes, ils ont tous deux réussi à franchir à pied la frontière pakistanaise et à poursuivre leur route à travers l’Inde. Selon certaines sources, ils auraient été les premiers non-Asiatiques à traverser le col de Khyber à pied depuis Alexandre le Grand. Ils ont trouvé des foyers d’accueil pour Drifter II et Willie-Make-It II, puis ont pris l’avion pour l’Australie.

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Le coup de foudre en Australie

Après avoir adopté leur troisième mule, Will-Willie-Make-It II, Dave et Pete étaient prêts à entamer leur périple à travers l’Australie. Ils ont parcouru environ la moitié du chemin lorsque Pete a dû retourner travailler en Californie.

À Perth, en Australie, Dave rencontre alors Jenni Samuel, une enseignante. Ils tombent rapidement amoureux alors qu’il est déjà marié et père de famille aux États-Unis. Dave allait par la suite faire l’objet d’une vive polémique après avoir déclaré dans un article publié dans le Minneapolis Tribune qu’il souhaitait quitter sa femme.

En quittant Perth et Jenni, Will-Willie-Make-It II succombe à une crise cardiaque, poussant Dave à revenir à Perth. Jenni lui propose alors de l'accompagner avec sa voiture. Sur environ la moitié de la longueur de l’Australie, Dave marcha le long de la route tandis que Jenni conduisait sa voiture à petite vitesse pendant 1 600 km à ses côtés afin de transporter ses affaires.

Crédit photo : Dave Kunst

Le 5 octobre 1974, Dave rentre enfin à Waseca, accueilli en grande pompe par une foule d’environ 200 personnes à son retour.

Le Livre Guinness des records mentionne un prédécesseur, George Matthew Schilling, réputé avoir fait le tour du monde à pied entre 1897 et 1904.

Au cours des années qui ont suivi, Dave Kunst a trouvé un coauteur pour l’aider à écrire un livre sur ses voyages, *The Man Who Walked Around the World*, publié en 1979. En 2013, HBO a annoncé une adaptation cinématographique de son périple, mais le projet, dont seul le scénario avait été rédigé, a finalement été abandonné.

Aujourd’hui, cinquante ans plus tard, Dave est marié à Jenni Samuel et vit en Californie. Au-delà des souvenirs, de l’expérience et de l’aventure que représente le tour du monde à pied, il affirme que la seule leçon qu’il a tirée de ce voyage est le pouvoir de l’esprit humain.

En 2004, les frères Kunst ont été mis à l’honneur par un panneau qui se trouve toujours à Caledonia, dans le Minnesota, leur ville natale, située à quelques heures seulement de Waseca. On peut y lire : « Caledonia : berceau des Earthwalkers David, Peter et John Kunst. ».

Aujourd'hui âgé de 87 ans, Dave Kunst mène une retraite paisible aux États-Unis. Bien qu'il ne réalise plus d'expéditions autour du globe, il continue d'être sollicité pour partager son histoire.