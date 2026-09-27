Des robots humanoïdes dopés à l'IA pourraient rejoindre les rangs de l'armée japonaise

Alors que l’armée japonaise est confrontée à un manque d’effectif, les autorités envisagent d’intégrer des robots humanoïdes dopés à l’intelligence artificielle.

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Des robots humanoïdes

Les robots humanoïdes sont de plus en plus développés, à tel point qu’ils pourraient bientôt intégrer notre quotidien, comme ce robot révolutionnaire capable de faire toutes les tâches ménagères à notre place.

Mais le Japon va encore plus loin. Face au manque de personnel dans l’armée, les autorités envisagent de déployer des robots humanoïdes dopés à l’intelligence artificielle dans leurs rangs.

Un manque d’effectif

En effet, l’armée japonaise aurait des difficultés à recruter du personnel. Pour cette raison, elle envisage d’employer des robots pour assurer la surveillance de ses bases militaires ainsi qu’un soutien logistique.

“L’IA peut être un outil efficace pour remplacer ou compléter les opérations menées par un nombre limité de personnes”, a déclaré un haut responsable du ministère de la Défense interrogé par Japan Today.

Des robots dans l’armée

Ces robots auront donc plusieurs tâches au sein de l’armée puisqu’ils pourront surveiller les bases militaires et analyser des informations collectées via des caméras et des capteurs.

Pour savoir quels robots intégreront l’armée, un concours va être organisé et des appareils développés par des entreprises du secteur privé et des universités vont dévoiler leurs compétences.

La suite après cette vidéo

Les robots écartés du combat

Alors que 50 000 robots de combat pourraient bientôt remplacer les soldats de l’armée américaine, ce ne sera pas le cas au Japon. L’armée japonaise souhaite utiliser les robots et l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités de défense du pays, en leur faisant effectuer des missions de reconnaissance et de sauvetage. Cependant, elle ne veut pas les impliquer dans des opérations de combat. La raison ? Les représentants craignent que les robots confondent les alliés et les ennemis !

Par la suite, le ministre de la Défense japonais souhaiterait utiliser l’intelligence artificielle via un satellite afin d’aider à guider les missiles de l’armée, mais aussi analyser des informations collectées dans l’espace. Une nouvelle technologie ambitieuse.

Suivez-nous sur Google
Japon

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
La machine à laver humaine conçue par la société Science
Cette capsule qui lave automatiquement une personne en 15 minutes pourrait remplacer la douche
Voiture électrique Mibot
Vendue seulement 6000€, cette mini-voiture électrique fait un carton au Japon
Le Japon explose le record de la connexion internet la plus rapide, 20 fois plus que le trafic mondial en une seconde
Le Japon explose le record de la connexion internet la plus rapide, 20 fois plus que le trafic mondial en une seconde
Japon : des ingénieurs battent le record du monde du débit Internet le plus rapide
Japon : des ingénieurs battent le record du monde du débit Internet le plus rapide