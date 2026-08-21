Il transforme sa voiture en tiny house mobile avec moins de 1000 euros

Connu sous le nom de “President Chay”, ce YouTubeur a montré la transformation incroyable de sa voiture en tiny house mobile. Une métamorphose qui lui a coûté moins de 1000 euros.

Sur YouTube, les créateurs de contenus inventifs ne manquent pas à l’image de President Chay. Ce YouTubeur américain alimente sa chaîne avec des vidéos dans lesquelles il transforme souvent des voitures en tiny houses.

Dans cette vidéo, datant de 2023, Chay et son frère Colby se sont lancés dans la construction d’une tiny house mobile sur leur voiture.

Ils se sont fixé trois conditions non négociables : elle devait coûter moins de 1 000 dollars, elle devait pouvoir les accueillir tous les deux dans des couchettes, et elle devait pouvoir être entièrement retirée du véhicule afin qu’il puisse continuer à être utilisé normalement.

Crédit photo : YouTube / President Chay

Une transformation impressionnante

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En dix jours, avec beaucoup de détermination et quelques solutions créatives plus tard, ils ont réussi leur pari. Ils se sont retrouvés avec une minuscule maison comprenant deux lits, une véranda et même un plafond voûté de 2,7 mètres de haut.

Les travaux extérieurs ont été réalisés pour moins de 400 euros, y compris une couche de peinture bleue sur les murs et une peinture métallisée noire sur le toit, appliquée au rouleau.

Crédit photo : YouTube / President Chay

Pour l'intérieur, il souhaitait un canapé, une mini-cuisine, un coin pour regarder la télévision et deux lits. Les murs ont été recouverts d'un isolant afin de garder la pièce au chaud en hiver et au frais en été, avant d'être recouverts d'une couche de plaques de plâtre.

Leur père est venu leur prêter main-forte le dernier jour pour poser les plaques de plâtre et apporter la touche finale, et ensemble, ils ont réussi à respecter leur délai et à ne pas dépasser leur budget. La caravane terminée est équipée d'un climatiseur et présente une finition soignée.

La transformation impressionnante est à découvrir en intégralité sur la vidéo YouTube qui a cumulé 7 millions de vues.