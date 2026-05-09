Cette minuscule remorque pour vélo se transforme secrètement en une caravane pour 2 personnes

Créée par l’entreprise suisse Alpencamper, cette remorque de camping pour vélo pourrait bien intéresser les cyclistes campeurs les plus férus.

Les remorques de camping tractables à vélo ont leurs adeptes. Ces solutions d’habitat mobile redéfinissent l’aventure pour les cyclistes, notamment en Europe, grâce à leur polyvalence et leur caractère durable.

Dans cette perspective, la société suisse Alpencamper a présenté sa nouvelle création : l'Eco Slide Out. Il est conçu comme une alternative modulaire aux camping-cars à carrosserie fixe.

Les cyclistes qui souhaitent disposer de plus d'espace lorsqu'ils partent en voyage avec leur partenaire peuvent opter pour l'Eco Slide Out, qui s'agrandit instantanément pour augmenter l'espace de vie en cas de besoin. Outre cette extension, la légèreté de ce camping-car en fait véritablement l'une des meilleures options de camping à vélo disponibles sur le marché.

Crédit photo : Alpencamper

Cette remorque de camping pour vélo est actuellement disponible dans son pays d'origine et peut être expédiée dans d'autres pays d'Europe. La caravane pèse 52 kg à vide et mesure un peu plus de 2,10 mètres de long. Elle mesure 1,27 mètre de haut et près de 91 cm de large.

Un compagnon idéal pour les voyages à vélo en solo

La suite après cette vidéo

À l'intérieur, la hauteur sous plafond est de 1,22 mètre, ce qui n'est peut-être pas très confortable. Mais avec un espace de vie de près de 2,10 mètres de long et un peu moins de 1,52 mètre de large, l'Eco Slide Out est le compagnon idéal pour les voyages en solo.

Crédit photo :Alpencamper

Même si vous aimez dormir à plat ventre, vous y trouverez suffisamment d'espace. Et lorsque vous voyagez à deux et que vous avez besoin de plus d'espace, cette caravane modulable peut s'allonger de 50 cm pour agrandir l'espace intérieur. La ventilation et la luminosité sont assurées par une fenêtre en plastique équipée d'un store intégré et d'une moustiquaire.

La remorque est fabriquée en aluminium léger et dotée de panneaux composites de 3 cm d'épaisseur assurant l'isolation, ce qui le rend habitable en été et pendant les saisons intermédiaires. Il n'est pas compatible avec une utilisation hors réseau comme le GoCamp, mais la qualité supérieure de ses matériaux garantit une conduite stable malgré son poids minimal. À cet effet, il est conçu pour les longs trajets.

Crédit photo :Alpencamper

Le camping-car dispose d'un espace de couchage légèrement surélevé par rapport au sol, ce qui permet de créer un espace de rangement de 270 litres en dessous. Il peut supporter une charge utile de 32 kg et comprend un compartiment dédié à des toilettes à compost. Le système « Eco » permet de détacher le camping-car de la remorque à deux roues pour l'utiliser comme remorque de transport en milieu urbain. Si vous souhaitez vous le procurer, Alpencamper commercialise l'Eco Slide Out au prix de 8 350 francs suisses, soit environ 9 115 euros.