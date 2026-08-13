Il prend sa retraite après 24 ans d'enseignement et s'installe dans une tiny house de 42 m² en pleine forêt pour 59 000 euros

Après 24 ans passés à enseigner en Floride, Brian a pris sa retraite dans une tiny house de 42 m² au milieu des bois du Wisconsin. Voici le détail de la facture.

Pour beaucoup, la retraite rime avec appartement plus petit, moins d'escaliers et un peu moins de jardin à tondre. Pour Brian, elle a pris une tout autre forme : celle d'une cabane en bois de 42 mètres carrés, posée au milieu d'une forêt du Wisconsin, à plus de 2 000 kilomètres de la Floride où il a passé sa carrière.

Vingt-quatre ans de salle de classe, puis les bois

Brian a enseigné pendant vingt-quatre ans en Floride avant de raccrocher. Au moment de choisir où passer la suite, il écarte assez vite l'option classique du pavillon de retraite dans un lotissement du sud des États-Unis. Ce qu'il veut, c'est de la forêt, un potager, des sentiers de randonnée à cinq minutes à pied. Mais sans renoncer au confort d'un vrai logement permanent.

Il finit par tomber sur Tiny Timbers, une communauté installée à St. Croix Falls, dans le Wisconsin, à la frontière du Minnesota. Le concept porte un nom encore peu connu en France : l'agrihood, contraction de « agriculture » et de « neighborhood ». Autrement dit, un quartier résidentiel construit autour de la production alimentaire plutôt qu'autour d'un rond-point.

« C'est vraiment pour ça que je suis venu, être dans cette zone boisée où on peut faire pousser notre propre nourriture et avoir un accès facile aux sentiers de randonnée. »

Le site compte seize emplacements, chacun niché dans les arbres, disposés autour de potagers communs. Le projet a été porté par un couple de propriétaires terriens, Melissa et Shane, qui ont dû batailler avec la mairie : à l'époque, la ville n'avait tout simplement aucune réglementation permettant d'autoriser un village de tiny houses habité à l'année. Il a fallu réécrire une partie du zonage local avant que le premier résident ne puisse s'installer.

68 000 dollars pour la maison, 9 200 de plus pour la livrer

C'est le chiffre qui frappe. La maison de Brian lui a coûté 68 000 dollars, soit environ 59 000 euros au cours actuel. Il l'a fait fabriquer sur mesure par Hilltop Structures, une entreprise familiale mennonite installée dans le Tennessee, spécialisée depuis 2015 dans les cabanes de type « park model », ces petites maisons d'environ 37 mètres carrés livrées finies sur camion.

À cette somme, il faut ajouter 9 200 dollars, environ 8 000 euros, uniquement pour acheminer la maison du Tennessee jusqu'au Wisconsin. Un poste de dépense que beaucoup d'acheteurs sous-estiment. Total de l'opération : environ 67 000 euros, clé en main, meubles intégrés compris.

« Ils ont répondu à chacune de mes demandes particulières, et leurs prix étaient vraiment raisonnables. »

Le calcul reste très inférieur à celui d'un logement classique, mais il se situe nettement au-dessus des tiny houses autoconstruites que l'on croise souvent, comme cette Française de 28 ans installée sur le terrain de ses parents pour 39 000 euros. La différence tient à la taille et au niveau de finition.

Le choix qui change tout : une tiny house large, pas longue

La plupart des tiny houses américaines sont construites sur une remorque standard de 2,60 mètres de large, la limite au-delà de laquelle il faut un convoi exceptionnel pour circuler. Brian a fait un autre choix. Sa maison mesure 3,66 mètres de large sur 11,58 mètres de long, soit environ 42 mètres carrés au sol.

Un mètre de large en plus, cela paraît anecdotique sur le papier. À l'intérieur, cela change la nature même du logement. Là où une tiny house classique impose des rangements sous chaque marche et une mezzanine où l'on ne tient pas debout, celle de Brian propose un séjour, une cuisine aux dimensions normales et surtout une chambre de plain-pied.

Il ne s'y est pas décidé au hasard. Avant d'acheter, il a passé un week-end dans une tiny house au format standard, en location.

Le verdict a été net : agréable pour deux nuits, intenable sur la durée. C'est aussi ce qui l'a poussé à supprimer complètement la mezzanine, ce couchage en hauteur emblématique du mouvement, auquel on accède par une échelle. À soixante ans passés, grimper chaque soir n'avait aucun sens. Il a préféré une chambre au sol, avec penderie et emplacement pour un lave-linge séchant.

Une cuisine complète, condition non négociable

Brian cuisine, beaucoup, et de plus en plus depuis qu'il récolte ses propres légumes dans les jardins partagés de la communauté. La cuisine était donc en tête de sa liste. Elle est équipée d'électroménager de taille normale, pas des modèles miniatures que l'on voit souvent dans ce type de logement, avec un vrai plan de travail et un garde-manger sur mesure ajouté par la suite.

Le reste de la maison suit la même logique : chaque élément de mobilier fait deux choses à la fois. Le bureau, par exemple, est un plateau en noyer à bord naturel qui se rabat contre le mur et disparaît quand il ne sert pas. Les poignées de placard sont d'anciens crochets de portemanteau détournés. Un couloir a été transformé en bibliothèque, ce qui lui a permis de garder une bonne partie de ses livres, un point auquel il tenait après une vie d'enseignant.

430 euros par mois pour le terrain, serre et poulailler compris

C'est le point que l'on oublie systématiquement dans les récits de tiny houses : la maison ne coûte rien si l'on n'a nulle part où la poser. À Tiny Timbers, la parcelle se loue environ 495 dollars par mois, soit près de 430 euros.

Ce montant ne couvre pas qu'un rectangle de terre. Il comprend un abri de jardin de 3 mètres sur 3,60, une place de parking pour deux voitures, le raccordement aux réseaux de la ville, le ramassage des déchets, le déneigement, l'entretien des pelouses, un carré de potager surélevé et un accès à la cave à légumes collective. Le quartier dispose en plus d'une serre, d'un verger, d'un poulailler, de ruches, d'un pavillon commun et d'un foyer extérieur.

La philosophie des fondateurs est simple : seize foyers n'ont pas besoin de seize tondeuses, seize brouettes et seize autocuiseurs. Les résidents partagent les outils, entretiennent ensemble les cultures et se retrouvent régulièrement, y compris pour un « Friendsgiving » saisonnier.

Brian, lui, a aménagé l'abri de jardin fourni avec la parcelle en pièce supplémentaire. Il y donne ses cours en ligne, y regarde des films et y reçoit ses voisins pendant les hivers du Wisconsin, qui sont longs.

Son conseil : essayer avant d'acheter

Interrogé sur ce qu'il dirait à quelqu'un qui hésite, Brian ne fait pas de prosélytisme. Il recommande au contraire de tester le mode de vie avant d'engager le moindre euro : passer un long week-end dans une tiny house en location, se renseigner sérieusement, et seulement ensuite décider.

Pour lui, l'équation était claire dès le départ. Moins de mètres carrés, c'est moins de choses à entretenir, moins à nettoyer, moins d'argent immobilisé dans des murs. Et davantage de temps, de forêt et de voisins que l'on connaît par leur prénom.

Enfant, il se disait qu'il aurait réussi sa vie le jour où il prendrait sa retraite dans une cabane. Quarante ans plus tard, avec son chien Stella et un potager collectif à trente mètres de sa porte, il estime qu'il n'en est pas passé loin.