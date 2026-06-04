Il va chez le dentiste pour un mal de dents et apprend qu'il ne lui reste que 3 semaines à vivre

Après une douleur aux dents de sagesse, un adolescent de 19 ans s’est rendu chez le dentiste et a appris qu’il ne lui restait que trois semaines à vivre.

Ethan Harrison est un adolescent âgé de 19 ans originaire du Royaume-Uni. En mai dernier, il a commencé à avoir des douleurs aux dents de sagesse. Après un mois d’attente, et à l’inverse de cet homme qui n’a pas trouvé de dentiste près de chez lui, il a réussi à avoir un rendez-vous pour se faire soigner.

Crédit photo : SWNS

Ethan et sa famille pensaient que le jeune garçon avait une infection et qu’il devrait se faire enlever les dents de sagesse. Mais chez le dentiste, tout a basculé.

Un ganglion enflé

Le professionnel de santé a remarqué quelque chose d’anormal dans la bouche d’Ethan : un ganglion lymphatique enflé. Il lui a conseillé d’aller voir son médecin généraliste pour se le faire examiner. Selon Unilad, ce dernier l’a immédiatement envoyé à l’hôpital.

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Ethan a alors appris qu’il était atteint de leucémie myéloïde aiguë, un type de cancer qui affecte la moelle osseuse et le sang. Par chance, un traitement était disponible contre cette maladie et Ethan l’a commencé immédiatement.

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Trois semaines à vivre

Selon les médecins, s’il n’avait pas pris son traitement aussi rapidement, il n’aurait pas survécu pendant plus de trois semaines.

“Quand le diagnostic est tombé, c’était surréaliste et totalement inattendu. L’équipe de l’hôpital a dit que s’il n’avait pas été pris en charge, il ne lui restait que quelques semaines à vivre”, a confié Roxy Bond, la mère d’Ethan.

Ethan va devoir subir quatre cycles de chimiothérapie et sera hospitalisé pendant un mois. Malgré tout, il garde son humour et son sourire et peut compter sur le soutien de sa famille.