Ils ramassent une lettre dans la rue et ce geste anondin va sauver la vie d'une femme

Une femme séquestrée, qui subissait les coups de son mari, a pu être secourue par la police grâce à un incroyable concours de circonstances.

Grâce à une lettre ramassée au sol, une femme battue et séquestrée de 32 ans a pu être sauvée des griffes de son conjoint violent.

Une histoire digne d'un long-métrage qui s'est déroulée cette semaine à Montpellier (Hérault), comme l'a révélé la police municipale ce mercredi 25 avril.

Tout a commencé la veille au soir lorsqu'un couple se baladait dans le centre-ville, non loin de la Promenade du Peyrou.

Nous sommes alors en fin de journée, le soleil vient de se coucher et les deux partenaires regagnent leur domicile après une longue journée. Soudain, ils aperçoient au loin un petit bout de papier chiffonné sur le trottoir. Ils le ramassent et le message alarmant qu'ils découvrent sur cette feuille les alerte immédiatement. Ne sachant trop que faire, ils prennent la décision d'en informer la police au cas-où.

La suite, ce sont les policiers qui la racontent.

« Hier 21h. Un passant ramasse une enveloppe rue Montcalm. Elle contient un appel à l’aide et une adresse ! Le passant nous la remet. Sur place une femme victime de violences physiques de la part de son conjoint est bien séquestrée ! Il est interpellé », indique ainsi la police municipale dans une publication partagée sur X.

Contactées par nos confrères de RMC, les deux personnes qui ont permis ce sauvetage, Kevin et Doaa, ont raconté ce qu'ils ont vécu. Le couple a notamment expliqué que le message écrit sur cette lettre était un véritable SOS avec une adresse et un prénom. « Aidez-moi s’il vous plaît (...) On me séquestre », pouvait-on lire ainsi sur cette missive.

Croyant d'abord à une blague, le couple se met finalement en quête d'une brigade de nuit qui, par chance, a pris cet appel à l'aide « au sérieux ». Les policiers se sont alors rendus à l’adresse écrite sur la lettre et « ont toqué, mais personne ne répondait », ont indiqué les héros du jour. Ils ont donc « appelé la Police Nationale et ils ont trouvé une femme séquestrée, battue par son compagnon », a ensuite raconté Doaa.

Et de conclure : « On était heureux d’avoir pu sauver cette femme, mais on ne sait pas dans quel état elle était précisément, ni depuis combien de jours elle était séquestrée. Si on peut tous s’entraider comme ça et faire attention à l’autre, faire gaffe au petit détail, ça peut sauver des vies », termine Doaa.

Découverte le visage tuméfié, la femme violentée a pu être prise en charge par les secours. Quant à son conjoint, un homme âgé de 30 ans, il a été interpellé et placé en garde à vue.