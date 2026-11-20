Adresse historique dans le Vieux-Lille, Lancina fermera bientôt ses portes. L’occasion de faire de bonnes affaires à l’approche de Noël puisque la boutique a lancé une opération de liquidation totale de son stock.

Adresse historique dans le Vieux-Lille, Lancina fermera bientôt ses portes. L’occasion de faire de bonnes affaires à l’approche de Noël puisque la boutique a lancé une opération de liquidation totale de son stock.

À Lille, une bijouterie installée depuis plus de 40 ans s’apprête à fermer boutique. Elle organise actuellement une liquidation totale de tout son stock jusqu'au 24 décembre 2026.

C'est une adresse historique du Vieux-Lille qui s'apprête à tirer sa révérence. Installée place aux Oignons depuis 1983, la bijouterie Lancina vient d’annoncer sa fermeture définitive.

Cependant, cette fermeture s’accompagne d’une opération qui pourrait faire le bonheur des Lillois et des Lilloises. En effet, elle organise actuellement une liquidation totale de centaines de bijoux jusqu'au 24 décembre 2026. Cette liquidation rappelle le déstockage de Gamm Vert organisé avant la fermeture définitive de l’un de ses magasins.

43 ans d’existence et de savoir-faire

Fondée en 1983 au 7 place aux Oignons, la bijouterie Lancina s'est fait une place parmi les adresses historiques du Vieux-Lille. Installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle, cette maison familiale perpétue depuis trois générations un savoir-faire autour de la joaillerie et des pierres précieuses.

La boutique a été fondée par Valero Lancina, artisan bijoutier, joaillier et gemmologue de troisième génération, formé par son père, originaire de Bilbao. En 1983, Valero Lancina ouvre la boutique aux côtés de son père alors que la place aux Oignons était encore peu animée.

Joaillier et gemmologue diplômé d'État, formé notamment à Paris et à Anvers, Valero Lancina s'est spécialisé dans les bijoux anciens, les créations sur mesure, mais aussi la restauration de pièces de famille, l'horlogerie ancienne et l'expertise de pierres précieuses.

Une fermeture définitive à la fin de l’année

C’est une adresse où les Lillois venaient aussi bien dénicher une bague ancienne que redonner vie à un bijou transmis par leurs grands-parents. Malheureusement, la bijouterie s’apprête à fermer définitivement ses portes pour cessation d'activité, en raison du départ à la retraite de Valero Lancina, prévu à la fin de l'année 2026.

Avant de baisser définitivement le rideau, Lancina organise donc une liquidation totale depuis le 5 novembre, jusqu’au jeudi 24 décembre 2026. Et l'annonce a de quoi attirer les amateurs de belles pièces : des centaines de bijoux sont proposés à prix liquidés, dans la limite des stocks disponibles.

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Le bon plan pour un beau cadeau de Noël

La maison étant notamment connue pour ses bijoux anciens, ses bagues, ses colliers et ses pierres précieuses, l'opération pourrait intéresser celles et ceux qui recherchent une pièce particulière ou un cadeau à glisser sous le sapin.

En revanche, aucun pourcentage de réduction général n'est annoncé. Les articles concernés sont identifiés par des étiquettes spéciales de démarque, et certaines catégories, notamment les créations et fabrications, sont exclues de l'opération. Mieux vaut donc regarder les prix de près avant de craquer pour une bague ou un pendentif.

Pour permettre aux visiteurs de profiter de cette dernière vente, la bijouterie adapte également ses horaires. Elle accueille les clients du mardi au samedi, de 9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 19 h. La liquidation prendra fin le 24 décembre 2026, juste à temps pour les derniers cadeaux de Noël.

Ainsi, si vous êtes de passage à Lille avant les fêtes et que vous êtes toujours en recherche de cadeaux, c’est le moment idéal pour s’octroyer une dernière visite dans cette boutique historique d’un des plus beaux quartiers de la ville.