À 11 ans, il vend des dessins dans la rue pour offrir un cadeau de Noël à sa petite soeur

En Italie, un petit garçon âgé de 11 ans a suscité une belle émotion parmi les habitants de sa ville après avoir raconté son histoire. Repéré tout seul en train de vendre ses dessins, il a expliqué vouloir offrir un cadeau à sa petite soeur de 3 ans.

Les belles histoires de Noël, c’est un pléonasme. Et quand elles concernent des enfants, c’est encore plus mignon. Dans le village de Mugnano di Napoli, près de Naples en Italie, un petit garçon nommé Alessio âgé de 11 ans a suscité une vive émotion auprès des habitants de la commune selon Sky24.

Repéré seul dans la rue par le responsable d’un commerce, l’enfant avait installé un petit stand improvisé afin de vendre ses dessins devant un magasin de jouets.

Inquiet de voir le garçon seul pendant une longue période, il a alerté les carabiniers, qui sont rapidement intervenus pour comprendre la situation. Alessio leur a expliqué qu’il s’était volontairement éloigné de son domicile pour gagner quelques pièces destinées à l’achat d’un cadeau pour sa sœur cadette.

Les policiers offrent des cadeaux à Alessio et sa soeur

L’enfant a également confié avoir perdu sa mère en 2019 et ne pas vouloir demander d’argent à son père. Il a expliqué ne pas se sentir légitime à le faire, en raison de mauvaises notes à l’école.

Pendant ce temps, le père d’Alessio, inquiet de la disparition de son fils, s’était lui aussi rendu à la caserne des carabiniers. Les militaires ont alors fait le lien entre les deux situations et organisé les retrouvailles entre le père et l’enfant.

"Quand je l'ai vu là, seul, avec ses affaires sur un banc improvisé, j'ai été un peu désorienté. Je me suis approché de lui et lui ai dit: 'Alessio, tu réalises ce que tu as fait?' Et il m'a répondu avec beaucoup de simplicité: 'Je voulais juste gagner un peu d'argent pour acheter à Julia un petit cadeau pour Noël’. La colère, la peur, le désespoir ont disparu en un éclair."

Touchés par le geste du garçon, les carabiniers lui ont permis de passer un moment à la caserne. Ils ont également acheté un cadeau pour Alessio ainsi que pour sa petite sœur.