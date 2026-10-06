Il s'apprête à passer la bague au doigt d'Emma devant l'autel : au moment des vœux, c'est le prénom de sa sœur qui sort

Il y a quelques jours, un marié a fait une grosse gaffe pendant la cérémonie de son mariage. Les images ont été partagée sur TikTok et ont indigné les internautes.

Quand on prépare son mariage, il faut penser à tout pour que l'événement soit parfait. Traiteur, décoration, cérémonie… Les mariés ont beaucoup de travail et n’ont pas le droit à l’erreur. C’est notamment le cas pendant la cérémonie, qui est un moment clé du mariage.

Malheureusement, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. En septembre dernier, un marié a notamment fait une grosse gaffe pendant son mariage.

Il se trompe de prénom

C’est Emma, la mariée, qui a partagé cette gaffe dans une vidéo publiée sur TikTok. Sur les images, on peut voir le couple lors de l’échange des voeux pendant la cérémonie. La vidéo a accumulé plus de 2,2 millions de vues sur le réseau social, et pour cause : la gaffe du mari n’est pas passée inaperçue.

Alors qu’il s’apprêtait à passer la bague au doigt d'Emma, l’homme s’est trompé de prénom et a prononcé celui d’une autre femme. Au moment de dire : “Emma, je te prends pour épouse”, il a décaré : “Emily, je te prends pour épouse”. Une gaffe qui fait partie de ces erreurs qui peuvent mener au divorce.

“J’arrêterais le mariage immédiatement”

Par chance pour cet homme, Emma a pris les choses à la légère et a ri avant de le corriger, contrairement à cette femme qui a quitté son époux en pleine cérémonie. Si Emma ne s’est pas indignée, c’est en partie parce qu’Emily est le prénom de sa soeur. Cependant, cette erreur n’a pas plu aux internautes qui ont vu la vidéo, et nombreux d’entre eux soupçonnent le mari d’avoir un faible pour cette Emily.

“Je l'aurais tué”, “J’arrêterais le mariage immédiatement”, “Même s’ils ne se trompent pas physiquement, il a certainement des sentiments pour elle”, “Je ferais annuler le mariage sur-le-champ”, “C’est très mauvais signe. Vous avez passé 6 ans ensemble et il n’arrive pas à prononcer votre nom correctement le jour du mariage ? Et vous avez quand même dit oui ?”, ont commenté les internautes.

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Emma défend son mari

De son côté, Emma a tenu à répondre à tous les internautes en défendant son mari, en leur disant que ce dernier était nerveux le jour du mariage. Certaines personnes ont pris la situation avec humour, en faisant notamment le parallèle avec une scène dans la série Friends dans laquelle Ross prononce le prénom de Rachel au lieu de celui de la femme qu’il s’apprêtait à épouser, également appelée Emily.

Si cette gaffe est peu courante, ce n’est pas la première fois que ce genre de situation se produit lors d’un mariage. En 2023, un homme a appelé sa fiancée Sarah à l’autel, le prénom de son ex-petite amie avec laquelle il est sorti pendant dix ans. Par chance, sa femme l’a bien pris, tout comme Emma, et la cérémonie a pu poursuivre.