Si vous faites cette erreur lors de votre mariage, vous allez divorcer et c'est la science qui le dit !

Pourquoi un mariage sur deux se termine-t-il en divorce ? Selon une étude, la cause principale aurait lieu lors de la cérémonie de mariage. Explications.

Si l’on en croit une étude menée en 2014 par l’Université nationale de Singapour et encore disponible sur le site SSRN, qui recense de nombreux travaux scientifiques, la manière dont on se marie peut en dire long sur la durée de son mariage. Oui, vous avez bien lu.

Dans cette étude, les chercheurs ont choisi d’étudier le lien entre l’organisation du mariage et la répartition des dépenses et le taux de divorce quelques années plus tard.



Le point commun des personnes qui divorcent est...

Pour cette étude, ils ont ainsi évalué le lien entre les dépenses liées au mariage et la durée du mariage à l'aide des données d'une enquête réalisée auprès 3000 personnes déjà mariées aux États-Unis. Le résultat ? La durée du mariage est inversement proportionnelle aux dépenses consacrées à la bague de fiançailles et à la cérémonie. Ouch !

Concrètement, cela signifie que plus le mariage a coûté cher, plus la bague de fiançailles aussi, et plus les couples ont des chances de divorcer. En causes notamment ? Les tensions autour des finances, le stress de la cérémonie et la fatigue de l’organisation d’un grand mariage.

L'argent : un sujet épineux en couple

En réalité, un mariage qui coûte cher, peut venir plomber les dépenses du couple dès le début et ainsi, détériorer l’équilibre de la relation au quotidien. Aussi, l’argent dans le couple reste un sujet épineux, qu’il est important d’aborder. Alice Piat, thérapeute de couple et sexologue, nous confie :

“C’est une question très importante, c’est un peu comme la religion, comme la politique, ce sont des sujets très tabous dans un couple, car c’est empreint de tradition, de possession, d’héritage, de position de chacun dans le couple.”



Selon elle, il y a des questions essentielles à se poser à deux par rapport aux finances :

“Que représente l’argent pour moi ? Qu’est-ce que cela représente pour ma famille ? Est-ce plutôt synonyme d’indépendance, de liberté ou d’accession sociale ? À quoi sert l’argent ?.”

Alors qu’en France, presque un mariage sur deux (45%) se termine en divorce, selon l’Insee, et que le coût moyen d'un mariage est de 20 100€ selon Mariage.net, cette étude met en lumière un sujet épineux, qu’il est finalement important d’aborder. Vous êtes prévenu.e.s !