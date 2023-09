Cette mariée décide de quitter son époux en pleine cérémonie pour une raison bien précise

Aux États-Unis, une femme n’a pas hésité à quitter son nouvel époux en pleine cérémonie. La raison ? Ce dernier lui a écrasé une part de leur gâteau de mariage sur le visage alors qu’elle lui avait demandé de ne pas le faire.

La blague de trop. Une Américaine de 27 ans a quitté son époux car celui-ci lui a écrasé leur gâteau de mariage sur le visage. Le hic ? La jeune femme lui avait précisément demandé de ne pas le faire.

Elle explique les raisons de cette décision sur le forum Reddit. Dans son message, elle raconte que l’entartage (une action qui consiste à enfoncer la tête de quelqu'un dans du gâteau) est un rituel familial.

Crédit Photo : iStock

Mais cette tradition s’est transformée en véritable cauchemar le jour de ses 17 ans : «Alors que je soufflais mes bougies, ma mère a poussé ma tête dans le gâteau, et une des décorations a fini par me lacérer le front. Pas assez pour aller à l’hôpital, mais suffisamment pour provoquer un saignement», a écrit l’utilisatrice.

Avant d’ajouter : «Mon anniversaire a été gâché, et je suis restée cloîtrée dans ma chambre. Ma mère continue à me traiter de gamine pour cette raison».

Celle qui a vécu un traumatisme et une humiliation a bien évidemment relaté cet épisode à son petit ami «Je lui ai dit que si jamais il me faisait un truc pareil, je le quitterais. Il a commencé à rire, mais je ne plaisantais pas. Il a continué à ne pas me prendre au sérieux».

Elle se fait humilier le jour de son mariage

Une chose est sûre, le fiancé aurait dû écouter sa compagne. Le jour J et lors du découpage du gâteau, ce dernier s’est emparé d’un «énorme morceau de gâteau» et l’a écrasé sur le visage de sa dulcinée, devant une assistance hilare.

Sous le choc, la jeune mariée a quitté la cérémonie avant de rentrer chez elle : «J’ai emballé mes affaires et je suis allée à l’hôtel. Je suis actuellement chez un ami. Ma famille et celle de mon compagnon me harcèlent au téléphone depuis des jours», a confié l’Américaine.

Crédit Photo : iStock

«Cela devait être le jour le plus heureux de nos vies, et il m’a mise mal à l’aise devant tout le monde avec une blague dont il savait que je la détestais. Mais ce n’est pas tout ! Il a gâché un gâteau à 500 dollars, et il a sali mon maquillage, ma coiffure et le haut de ma robe».

Sans réelle surprise, son témoignage a suscité de nombreuses réactions. Dans les commentaires, des internautes ont déclaré que la jeune femme a pris la bonne décision :«Ce n’est pas vraiment une question de gâteau. C’est une question de respect mutuel (…)», peut-on lire sur le site.