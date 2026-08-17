Cette célèbre attraction de Disneyland Paris adorée des fans ferme ses portes jusqu'en 2028

Durant la convention D23 de Disney, la firme a annoncé la fermeture de l’attraction à succès Star Wars Hyperspace Mountain à Paris. Elle sera remplacée par une autre.

Une attraction à succès de Disneyland Paris va fermer…

C’était un rendez-vous attendu par les fans du monde entier. La semaine dernière, Disney a annoncé ses plans pour le futur devant une foule en délire du Honda Center à Anaheim, en Californie, dans le cadre de la convention D23.

Outre ses projets cinéma, la firme aux grandes oreilles a notamment révélé les changements qu’elle allait opérer dans ses parcs Disney du monde entier. Et l’une des annonces a particulièrement fait réagir les fans au point de se retrouver en top des tendances mondiales sur X.

Disney a ainsi annoncé la fermeture dès fin 2027 de la célèbre attraction Star Wars Hyperspace Mountain à Disneyland Paris, indique le site 20 Minutes.

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… pour laisser sa place à la version d’origine adorée des fans

Crédit photo : Disney

Voilà déjà dix ans que Star Wars Hyperspace Mountain fait le bonheur de millions de visiteurs. Malgré son succès, Disney a décidé de fermer l’attraction… pour mieux la rouvrir. En effet, cette fermeture n’est que temporaire.

Durant la convention, les équipes Disney ont précisé que cette attraction reprendrait son nom d’origine et son thème d’origine : Space Mountain – De la Terre à la Lune. Ce retour à cette attraction directement inspirée du roman de Jules Verne (De la Terre à la Lune), était réclamé par les fans depuis des années. Voilà leur vœu exaucé. D’ici plusieurs mois, ils pourront donc retrouver ce canon de 22 mètres qui propulse les trains vers l’espace.

Mais avant cela, Star Wars Hyperspace Mountain devra fermer ses portes pour subir une transformation. Au micro de nos confrères, le vice-président de Disney, Michel den Dulk, en a dit plus sur ce retour si attendu :

« Pour moi l’attraction de 1995 a l’identité parfaite. Elle mélange parfaitement l’univers Disney avec les valeurs de l’imaginaire et la culture française, avec cette fameuse œuvre de Jules Verne. Je crois vraiment qu’on a besoin de retourner à cette version et que les nouvelles générations doivent profiter de cette attraction ».

Cependant, les fans doivent s’attendre à quelques changements par rapport à la version d’origine. Pour découvrir ce qu’il en sera, rendez-vous courant 2028 à Disneyland Paris.