Futuroscope dévoile sa nouvelle attraction, une expérience immersive qui éveille les sens

Le parc du Futuroscope dévoile sa nouvelle attraction, La Serre des Mondes. Une expérience immersive qui ravira petits et grands. Suivez le guide !

Parc d’attractions destiné à toute la famille, le Futuroscope est un lieu inoubliable, mêlant imagination, innovation et immersion.

Les tout-petits ont même un espace à eux, Futuropolis, une mini-ville de trois hectares où ils deviennent les héros.

Crédit Photo : Futuroscope

Ce parc d'attractions est l’endroit idéal pour vivre des expériences captivantes. Cette année, le Futuroscope frappe fort avec sa nouvelle attraction. Une chose est sûre : celle-ci va éblouir petits et grands !

Découvrez La Serre des Mondes, la nouvelle sensation immersive du Futuroscope

Intitulée La Serre des Mondes, cette nouveauté semble tout droit sortie d’un conte de fées. Et pour cause : le professeur Isaac Verdelius vous ouvre en exclusivité les portes de sa serre pas comme les autres.

Crédit Photo : Futuroscope

Ici, vous pénétrez dans un univers magique. À chaque pas, le parcours lumineux et végétal s’anime autour de vous, offrant une expérience immersive qui éveille tous les sens.

Grâce au mapping vidéo, la promenade se transforme en un spectacle vivant à couper le souffle. Mais la prudence est de mise : des forces imprévisibles pourraient vous surprendre à tout moment…

Crédit Photo : Futuroscope

D’autres attractions emblématiques

Parmi les autres attractions phares du Futuroscope, figure Chasseurs de Tornades, élue meilleure attraction au monde. Les visiteurs y vivent une chasse à la tornade grandeur nature, plongés au cœur d’un dispositif immersif unique.

Crédit Photo : Futuroscope

Les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur à bord d’Objectif Mars, une montagne russes qui simule une séance d'entraînement spatiale.

Vous aimez l’adrénaline, la robotique et la danse ? Succombez alors à Danse avec les Robots. Une attraction étourdissante pendant laquelle des robots passionnés de rumba vont vous faire danser jusqu'à 9 mètres de haut.

Un resort plein de surprises

Plus qu’un parc d’attractions, le Resort Futuroscope Xperiences est la destination parfaite pour un séjour en famille ou entre amis. Il faut dire que ce lieu réunit tous les ingrédients pour plaire.

D’abord, on retrouve le parc du Futuroscope avec ses attractions immersives. Il y a aussi l'Aquascope, un parc aquatique indoor chauffé à 29 °C. Au programme : huit toboggans incroyables, univers immersifs et zones pour petits et grands.

Crédit Photo : Futuroscope

Pour rester sur place, rien de plus simple. Le resort dispose de plusieurs hôtels thématisés : Station Cosmos ou encore Ecolodgee. Deux endroits extraordinaires qui vous feront vivre une expérience hors du commun.

Pour se restaurer, on opte pour le Space Loop, un restaurant où les plats circulent sur des mini-montagnes russes. Une expérience culinaire marquante !

Crédit Photo : Futuroscope

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour vivre un séjour hors du temps ! Rendez-vous au Futuroscope Xperiences !