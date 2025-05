Cette ville célèbre est la plus propre de France selon une enquête, vous allez être surpris

Paris, Lille, Lyon… Quelle est la ville de France élue la plus propre de France ? Réponse…

Après la ville où il fait bon vivre, celle qui coûte le plus cher, la plus dangereuse… Place désormais à un nouveau sondage : on sait enfin quelle ville de France est la plus propre. Oui, vous avez bien lu. Alors que l’Hexagone possède un service de propreté civique, qui fait référence aux services publics assurés par les collectivités pour maintenir la propreté des lieux publics (routes, jardins, parcs…) via le ramassage des ordures, le nettoyage des routes, la collecte des déchets et l’entretien des espaces verts, certaines régions de France ont mauvaise réputation.

Selon un récent rapport de la Commission européenne, la ville de Marseille serait classée comme la troisième ville la plus sale d’Europe et la moins sûre, en termes de sécurité. À l’inverse, d’autres villes sont qualifiés d’exemples en termes de propreté.



Crédit : IStock

Antibes élue la ville la plus propre de France...

D’après l’Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU), qui remet chaque année des “étoiles” aux villes les plus propres. En tête de liste des villes primées en 2025 ? La ville d’Antibes, qui a reçu sa cinquième étoile... obtenant ainsi le titre de ville la plus propre de France.





Au même niveau, la ville normande du Havre, a également reçu sa cinquième étoile. Elles rejoignent ainsi l’équipe de ces villes de France qui se sont déjà démarquées par leur propreté : Nice, Niort, Saint-Brieuc, Cannes et Metz, comme le rapportent nos confrères de chez 20 minutes. Faut-il préciser que la ville de Paris n’est même pas dans le classement ? On s’abstient de tout commentaire…



Crédit : IStock

D’autres villes s’imposent également dans le classement, puisqu’elles ont, cette année, obtenu leur quatrième étoile. C’est précisément le cas de Nantes, Pau ou de Rennes. Mais alors, quel est le but de cette distinction ? Motiver les collectivités à mettre en place des mesures de propreté.

Quels critères pour obtenir une étoile ?

Selon l’AVPU, pour se démarquer et avoir la chance d’être labellisé, il faut “engager des plans d’action pour améliorer durablement la propreté des espaces publics”. Ainsi, l’association valorise “les moyens mis en œuvre pour diminuer la salissure obtenue par une amélioration durable des comportements des usagers.”



Crédit : IStock

Cela implique notamment de mettre en place des amendes en cas de déchets déposés sur la voie publique, par exemple. De quoi pousser les villes de France à obtenir le meilleur résultat chaque année et à maintenir le positionnement.