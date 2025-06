1 Français sur 2 est à l'aise pour se confier à une IA et ne voit pas le problème

Les mises en garde contre les dérives de l’intelligence artificielle font la une des médias. Pourtant, leurs utilisateurs sont nombreux. La plupart l'utilisent même au quotidien pour se confier ou recevoir des conseils.

Près de 9 Français sur 10 ont déjà utilisé un service impliquant une intelligence artificielle. C’est ce que dévoile une vaste enquête de l’institut Flash (commandée par Hostinger) et réalisée auprès de 10 500 Français. Ce chiffre important témoigne également de la proximité grandissante entre les Français et l’IA.

L'IA prend de plus en plus de place dans nos vies et pourrait bien finir par nous remplacer. Bill Gates a notamment fait une prévision inquiétante en expliquant que seuls 3 métiers survivront à l'IA. Malgré les menaces qu’elle suscite dans de nombreux secteurs, l’IA est vue d’un autre œil par une grosse partie des citoyens français. Selon l’enquête, ces derniers se tournent vers l’intelligence artificielle générative pour se confier, exprimer leurs émotions et pour chercher un soutien psychologique. Ainsi, parmi les 10 500 sondés, ils sont plus de 9000 à utiliser l’IA au quotidien et ce, pour différentes raisons.

Comme nous venons de l’évoquer, la sollicitation de l’IA se fait autant pour des sujets personnels que pour la planification des vacances. Par exemple, ils sont 76% à envisager d’utiliser l’IA pour leurs vacances cet été. Cela comprend la planification d’itinéraire (57%), la gestion de budget (38%) ou la réalisation d’une checklist (35%). Dans d’autres cas, l’IA est utilisée pour répondre à différentes interrogations.

L’IA : le nouvel outil indispensable dans le quotidien des Français ?

Crédit photo : Thicha Satapitanon/ iStock

De nos jours, on semble assister à l’utilisation de l’IA autre que professionnelle. Aujourd’hui, l’IA est considérée comme un « véritable assistant personnel » pour 1 Français sur 3. Ils sont ainsi un quart des sondés (26%) à s’être confiés sur des sujets qu’ils n’osaient pas aborder avec des humains. Et les raisons à cela sont diverses : le besoin de confidentialité (33%), l’absence de personne à qui se confier (28%) et la peur d’être jugé(e) (27%).

Les Français développent de plus en plus une relation personnelle avec l’IA, sans doute parce qu’ils y trouvent les réponses et l’aide dont ils ont besoin. C’est notamment le cas dans leur relation amoureuse. Ils sont 19% à faire appel à elle pour désamorcer un conflit, pour déclarer leur flamme (11%) ou pour écrire un message de rupture (13%). Pour n’importe quelle situation, l’IA semble avoir une réponse. Dès lors, difficile de s’en passer. Pourtant, ils sont 92% des utilisateurs à affirmer pouvoir faire sans.

Crédit photo : Hostinger

Enfin, ce qui surprend également dans les résultats de cette étude est le rapport humain à l’outil numérique. 8 Français sur 10 (soit 83% des sondés) font preuve de politesse envers l’IA, notamment en la remerciant après chaque sollicitation. En revanche, même si les rapports restent courtois entre l’humain et la machine, ils sont encore trop nombreux (1 Français sur 3 soit 31%) à partager leurs données personnelles « sans trop réfléchir ».