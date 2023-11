Aquascope : La nouvelle attraction du Futuroscope prend forme !

Une alliance inédite entre l'eau et le numérique, c'est ce que proposera la toute nouvelle attraction du Futuroscope. Baptisée "Aquascope", elle ouvrira ses portes au public à partir du 7 juillet 2024. En attendant, une centaine d'ouvriers s'activent pour achever cette construction impressionnante dans les délais.

Un chantier qui mobilise une centaine d'ouvriers

Le chantier de la nouvelle attraction du Futuroscope mobilise plus de cent ouvriers et fait intervenir plus de quarante entreprises. En pleine construction, ce parc aquatique a accueilli les journalistes de France Bleu Poitou il y a quelques jours.

Aux journalistes venus visiter le chantier, la cheffe de ce projet fou a affirmé que la construction avançait bien et que les délais avaient toutes les chances d'être respectés. Ainsi, cet immense parc aquatique devrait être opérationnel, comme prévu, à partir du mois de juillet 2024.

L'Aquascope : un parc aquatique unique en son genre

Actuellement, l'Aquascope est un bâtiment en béton de 7 000 m2. Et sur ce chantier, les ouvriers vont devoir assembler une cinquantaine de morceaux de toboggans. En effet, cet espace ludique accueillera huit toboggans, au total, et trois espaces de baignade.

Et l'un des toboggans prendra son départ à 18 mètres au-dessus du sol. Un autre offrira, quant à lui, une sensation de chute libre.

Les visiteurs profiteront de trois zones bien distinctes sur cette attraction. La première se basera sur les sensations et proposera les fameux toboggans ainsi que des bassins à vagues. La zone immersion révèlera des projections vidéo et fera appel à la technologie numérique. Enfin, la zone distraction accueillera les jeunes enfants qui se régaleront dans une grotte, une pataugeoire, un bassin et un labyrinthe.

Crédit photo : Radio France

Le Futuroscope souhaite prolonger la durée de visite des familles

Ce projet pharaonique est estimé à environ 60 millions d'euros. Spécialement imaginé pour convaincre les familles de passer plus de temps dans le parc du Futuroscope, il a de quoi faire rêver les futurs visiteurs.

Bien décidés à faire de leur parc une destination de courts séjours, les gérants du Futuroscope ont souhaité proposer une activité qui mobilise le public, au moins, une demi-journée. Et selon eux, rien de mieux qu'un parc aquatique pour attirer et convaincre les familles.

De plus, cette attraction proposera des activités accessibles aux enfants dès deux ans. C'est une première pour ce parc qui n'avait, jusqu'à lors, aucun manège adapté aux tout-petits.

De cette manière, le Futuroscope espère bien garder ses visiteurs un peu plus longtemps...

Crédit photo : Radio France

Rendez-vous le 7 juillet 2024 !

Pour atteindre son objectif et offrir une expérience unique, la direction du parc a décidé de réinventer l'univers du parc aquatique. En effet, l'Aquascope promet un espace à part, très différent des autres. Effets spéciaux, lumières, projections numériques, décors somptueux, le budget est colossal et les attentes sont énormes.

Un élément inédit qui épatera, à coup sûr, tous les visiteurs : les vitres colorées en fonction du décor qui offriront une expérience encore plus immersive.

Rendez-vous le 7 juillet au Futuroscope pour découvrir cette nouvelle attraction qui a toutes les chances de convaincre le public !