Le sans-abri, ayant mortellement poignardé une réfugiée ukrainienne dans un train, était en liberté malgré 12 condamnations

Le meurtre d'une réfugiée ukrainienne, tuée par un délinquant multi-récidiviste, a provoqué l'émoi aux États-Unis. La libération de son assassin, quelques mois seulement avant le drame, suscite par ailleurs la polémique.

C'est un fait divers qui a profondément choqué les Américains.

Le 22 août dernier, Iryna Zarutska, une jeune ukrainienne, est morte après avoir été sauvagement poignardée par un SDF alors qu'elle se trouvait dans un train qui circulait à Charlotte (Caroline du Nord). La vidéo de son meurtre, diffusée depuis par les médias, a provoqué une immense vague d'émotion dans tout le pays et au-delà. Mais cette tristesse a vite laissé place à la colère outre-Atlantique, en raison du profil du meurtrier présumé, DeCarlos Brown Jr, un délinquant au lourd passé judiciaire qui venait d'être libéré de prison.

Crédit photo : DR

Qui est le suspect, accusé d'avoir sauvagement tué Iryna Zarutska ?

Sans-abri et schizophrène, DeCarlos Brown Jr, âgé de 34 ans, venait en effet de sortir de prison, après avoir été libéré sous caution, il y a 9 mois. À l'époque, l'individu, déjà très défavorablement connu de services de police, avait été arrêté pour « abus du système d’appel d’urgence ». Lors de son interrogatoire, le suspect avait tenu des propos incohérents, affirmant notamment que des « substances artificielles » se trouvaient dans son corps et qu'elles « contrôlaient ses mouvements, ses déplacements et ses paroles ».

Malgré ses paroles délirantes et son casier judiciaire bien fourni, DeCarlos Brown, déjà condamné à 12 reprises pour des crimes allant de l’agression au vol, avait été libéré. Teresa Stokes, la juge en charge de cette affaire, avait entériné cette libération, considérant que la simple « promesse écrite » du prévenu, qui s'était engagé à se présenter régulièrement au tribunal, justifiait cette décision. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères américains du New York Post.

Ces informations révélées par plusieurs médias suscitent la polémique aux États-Unis et relancent le débat sur le supposé laxisme de la justice. Un thème cher aux conservateurs républicains, qui ont ainsi dénoncé la politique judiciaire de Charlotte et de la Caroline du Nord, une ville et un État dirigés par leurs opposants du Parti Démocrate.

Le président Donald Trump a, quant à lui, promis que « ce crime ne resterait pas impuni ».

Crédit photo : DR

Pour rappel, la victime, Iryna Zarutska, était une réfugiée ukrainienne, arrivée aux États-Unis en 2022. Âgée de 23 ans, la jeune femme avait fui son pays envahi par les troupes russes et s'était installée en Caroline du Nord, où elle étudiait l'anglais à l'université, tout en travaillant comme serveuse dans une pizzeria. Hélas, sa vie a brusquement pris fin dans un train, sous les coups de couteau de son bourreau, DeCarlos Brown.

Crédit photo : DR

Les images de son agression mortelle, sur lesquelles on peut voir son meurtrier la poignarder sans raison apparente, sous le regard d'autres passagers sidérés, risquent de hanter l'Amérique pour longtemps.