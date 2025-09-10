Le sans-abri, ayant mortellement poignardé une réfugiée ukrainienne dans un train, était en liberté malgré 12 condamnations

Par ·

Iryna Zarutska, jeune réfugiée ukrainienne, assassinée sauvagement par un SDF le 22 août à Charlotte (Caroline du Nord), aux États-Unis

Le meurtre d'une réfugiée ukrainienne, tuée par un délinquant multi-récidiviste, a provoqué l'émoi aux États-Unis. La libération de son assassin, quelques mois seulement avant le drame, suscite par ailleurs la polémique.

C'est un fait divers qui a profondément choqué les Américains.

Le 22 août dernier, Iryna Zarutska, une jeune ukrainienne, est morte après avoir été sauvagement poignardée par un SDF alors qu'elle se trouvait dans un train qui circulait à Charlotte (Caroline du Nord). La vidéo de son meurtre, diffusée depuis par les médias, a provoqué une immense vague d'émotion dans tout le pays et au-delà. Mais cette tristesse a vite laissé place à la colère outre-Atlantique, en raison du profil du meurtrier présumé, DeCarlos Brown Jr, un délinquant au lourd passé judiciaire qui venait d'être libéré de prison.

Iryna Zarutska, jeune réfugiée ukrainienne, assassinée sauvagement par un SDF le 22 août à Charlotte (Caroline du Nord), aux États-Unis Crédit photo : DR

Qui est le suspect, accusé d'avoir sauvagement tué Iryna Zarutska ?

Sans-abri et schizophrène, DeCarlos Brown Jr, âgé de 34 ans, venait en effet de sortir de prison, après avoir été libéré sous caution, il y a 9 mois. À l'époque, l'individu, déjà très défavorablement connu de services de police, avait été arrêté pour « abus du système d’appel d’urgence ». Lors de son interrogatoire, le suspect avait tenu des propos incohérents, affirmant notamment que des « substances artificielles » se trouvaient dans son corps et qu'elles « contrôlaient ses mouvements, ses déplacements et ses paroles ».

Malgré ses paroles délirantes et son casier judiciaire bien fourni, DeCarlos Brown, déjà condamné à 12 reprises pour des crimes allant de l’agression au vol, avait été libéré. Teresa Stokes, la juge en charge de cette affaire, avait entériné cette libération, considérant que la simple « promesse écrite » du prévenu, qui s'était engagé à se présenter régulièrement au tribunal, justifiait cette décision. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères américains du New York Post.

Ces informations révélées par plusieurs médias suscitent la polémique aux États-Unis et relancent le débat sur le supposé laxisme de la justice. Un thème cher aux conservateurs républicains, qui ont ainsi dénoncé la politique judiciaire de Charlotte et de la Caroline du Nord, une ville et un État dirigés par leurs opposants du Parti Démocrate.

Le président Donald Trump a, quant à lui, promis que « ce crime ne resterait pas impuni ».

Iryna Zarutska, jeune réfugiée ukrainienne, assassinée sauvagement par un SDF le 22 août à Charlotte (Caroline du Nord), aux États-Unis Crédit photo : DR

Pour rappel, la victime, Iryna Zarutska, était une réfugiée ukrainienne, arrivée aux États-Unis en 2022. Âgée de 23 ans, la jeune femme avait fui son pays envahi par les troupes russes et s'était installée en Caroline du Nord, où elle étudiait l'anglais à l'université, tout en travaillant comme serveuse dans une pizzeria. Hélas, sa vie a brusquement pris fin dans un train, sous les coups de couteau de son bourreau, DeCarlos Brown.

Iryna Zarutska, jeune réfugiée ukrainienne, assassinée sauvagement par un SDF le 22 août à Charlotte (Caroline du Nord), aux États-Unis Crédit photo : DR

Les images de son agression mortelle, sur lesquelles on peut voir son meurtrier la poignarder sans raison apparente, sous le regard d'autres passagers sidérés, risquent de hanter l'Amérique pour longtemps.

Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
SDF

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Hôtel de ville de Paris
Paris : ils urinent sur une femme SDF enceinte et ses deux enfants en pleine nuit, « une agression d'une violence inouïe »
La tente d'un SDF / Ayyada Boukili
Âgée de 100 ans, elle est enfin relogée après avoir passé 36 mois à la rue
L'influenceuse américaine Nathalie Reynolds
L'influenceuse, qui avait poussé une SDF à se jeter à l'eau, fond en larmes en suppliant TikTok de lui rouvrir son compte
Le chien retrouvé attaché à l'arrière d'un camion
Une vétérinaire accusée d'avoir volé le chien d'un sans-abri affirme l'avoir « sauvé »
Malik Bentalha prend la pose
Malik Bentalha SDF et ruiné, il se livre après avoir fini à la rue