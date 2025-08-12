Paris : ils urinent sur une femme SDF enceinte et ses deux enfants en pleine nuit, « une agression d'une violence inouïe »

Par ·

Hôtel de ville de Paris

Ce week-end, deux individus ont uriné sur une famille de sans-abri sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Une association dénonce un acte délibéré.

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août, une mère de famille enceinte sans domicile fixe, ainsi que ses deux filles, âgées de 6 ans et 14 mois, ont vécu une expérience traumatisante.

Alors qu’elles dormaient sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris (4ème arrondissement), ces dernières se sont fait uriner dessus, rapporte Le Parisien.

Un homme qui urine en pleine rueCrédit Photo : iStock

Les faits se sont déroulés aux alentours d’une heure du matin. Ce soir-là, plus de 250 personnes migrantes sans-abri avaient élu domicile sur la place parisienne, dans le cadre d'une mobilisation initiée par l'association Utopia 56.

C’est dans ce contexte que deux hommes d’une vingtaine d’années ont uriné sur la mère de famille et ses enfants.

« Une agression d’une violence inouïe »

Selon l’association de mobilisation citoyenne, l’aînée de la fratrie aurait reçu des gouttes d’urine sur le visage. Ce n’est pas tout. « Les couvertures de la famille étaient imbibées », détaille l’organisation.

Cette scène d’humiliation a profondément choqué la maman, qui assure auprès de nos confrères que « sa fille n’arrive plus à dormir » depuis cet événement. 

« Elle dit qu’on va revenir lui pisser dessus, elle n’arrête pas de pleurer et d’autres enfants se moquent d’elle. Je suis fatiguée. Depuis que je suis en France, je suis épuisée et je n’ai pas envie de m’ajouter des problèmes », a-t-elle déclaré.

Hôtel de Ville de ParisCrédit Photo : iStock

Dans un post publié sur Instagram, Utopia 56 indique que « deux policiers à proximité sont parvenus à interpeller l’un des agresseurs ».

Sur ce même réseau social, l’association dénonce un acte délibéré, assurant que les auteurs des faits étaient « en possession de toutes leurs capacités ».

« Cette agression d’une violence inouïe s’est produite alors qu’environ 300 personnes sans abri, dont une dizaine de mineures isolées ainsi qu’une centaine d’enfants en bas âge, viennent de passer cinq jours et cinq nuits sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris », poursuit Utopia 56.

Selon les informations du Parisien, une enquête pour « violences en réunion » a été ouverte.

Source : Le Parisien
SDF

