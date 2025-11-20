Kevin Spacey révèle qu'il est devenu SDF, sept ans après le scandale des agressions sexuelles

Dans une récente interview, Kevins Spacey a révélé être sans domicile fixe, vivant tantôt dans les hôtels, tantôt dans les Airbnb. Une descente aux enfers amorcée depuis qu’il a été accusé d’agressions sexuelles, et qui n'a pas freiné malgré son acquittement.

Qu’il semble loin le temps où Kevin Spacey cristallisait les passions au cinéma, à travers ses plus grands rôles. Doublement oscarisé, l’acteur était une vedette incontournable d’Hollywood jusqu’en 2017. Cette année-là, plusieurs hommes, 30 au total, accusent Kevin Spacey d’agressions sexuelles. Commence alors un bannissement officieux de l’acteur par l’industrie du cinéma.

Pourtant, en 2023, la justice a acquitté Kevin Spacey des accusations d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes lors d'un procès au Royaume-Uni. Même s’il a été innocenté, l’acteur avoue avoir du mal à retrouver du travail et même être sans domicile fixe dans une interview récemment accordée au média The Telegraph :

"Je vis à l'hôtel, je loue des Airbnb, je vais là où il y a du travail. Je n’ai littéralement pas de chez-moi, c’est ce que j’essaie d’expliquer. Toutes mes affaires sont entreposées, et j’espère qu’un jour, si la situation continue de s’améliorer, je pourrai choisir où me poser à nouveau."

Crédit photo : Shutterstock

L’étonnante reconversion de Kevin Spacey

S’il reconnaît que ses finances "ne sont pas terribles", il assure toutefois ne pas être en faillite :

"On n’en est jamais arrivé là."

Pour se refaire, l’acteur s’est lancé dans une toute nouvelle activité, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a rien à voir avec un plateau de cinéma de hollywoodien ! En effet, Kevin Spacey s’essaie à quelque chose de nouveau : des représentations musicales dans des hôtels.

Crédit photo : Abaca

Il y a quelques jours, il a donné un spectacle au Parklane Luxury Collection Resort de Limassol, à Chypre. D’après le quotidien The Sun, les billets pour son show "Songs & Stories" démarraient à 249 euros, avec un forfait VIP à 1 245 euros incluant une rencontre avec l’acteur, une séance photo de 30 minutes, une bouteille de champagne et une corbeille de fruits. À voir si cela lui permet de se remettre sur les rails !