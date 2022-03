Top 10 des villes qui comptent le plus de personnes infidèles

Le site de rencontres extra-conjugales Gleeden a dressé la liste des villes françaises où il y aurait le plus d’infidélité. Découvrez le classement.

Les personnes qui font preuve d’infidélité au sein de leur couple sont partout. Mais savez-vous qu’il est possible de savoir dans quelles villes de France nous sommes le plus susceptible de rencontrer un infidèle ? C’est ce qu’a dévoilé une étude menée par Gleeden, un site de rencontres spécialisé dans les aventures extra-conjugales qui compte aujourd’hui plus de 8 millions d’abonnés.

Grâce aux données que le site a pu récolter avec ses abonnés, Gleeden a pu déterminer dans quelles villes françaises on retrouve le plus d’infidèles. En fonction du nombre de personnes qui utilisent cette application et de leur localisation, le site a établi un classement des 10 villes de France où le taux d’infidélité est le plus élevé.

Lille, Paris et Bordeaux en tête de liste

Selon le classement dévoilé par Gleeden, Lille est la ville où il y aurait le plus d’infidèles. À cet endroit, le taux d’infidélité est de 30%, ce qui équivaut à 3 habitants sur 10.

Paris est la deuxième ville du classement concernée par l’infidélité, alors qu’elle était la première de la liste l’année dernière. On retrouve un taux de 28,33% d’infidélité dans la capitale.

La troisième ville française où l’on retrouve le plus d’infidèles est celle de Bordeaux, avec un taux d’infidélité de 26,09%.

Concernant le reste du classement, voici la liste des sept dernières villes françaises où le taux d’infidélité est le plus élevé : Lyon (21,79%), Versailles (20,38%), Rouen (18,65%), Nantes (16,84%), Rennes (16,57%), Montpellier (14,16%) et Strasbourg (13,09%).