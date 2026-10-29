Il touche 2 400 euros de retraite mais aucun propriétaire n'accepte son dossier à cause d'un détail : à 75 ans, il risque de se retrouver à la rue

Raymond Perrez, 75 ans, est à la recherche d’un appartement à Toulouse. Mais malgré sa pension de retraite de 2 400 euros par mois, personne n’accepte de lui louer de logement.

Raymond Perrez est un retraité âgé de 75 ans qui vit à Toulouse depuis près de 40 ans. Au cours de sa carrière, il a travaillé pendant 16 ans comme professeur de français en Écosse, avant de s'installer à Toulouse en 1987 pour enseigner l’anglais dans plusieurs écoles de commerce. Il a ensuite fini sa carrière comme professeur agrégé à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès.

En 2024, Raymond Perrez a appris que l’appartement qu’il occupe actuellement va être mis en vente par son propriétaire. Il doit donc partir de chez lui le 31 octobre prochain.

2 400 euros de pension de retraite

Cependant, cela fait maintenant deux ans que le retraité cherche un nouveau logement, en vain. Contrairement à ce retraité qui touche 1 038 euros par mois après 49 ans de carrière, Raymond Perrez a une bonne retraite puisqu’il reçoit 2 400 euros par mois. Malgré cela, personne n’accepte de lui louer un appartement. La raison de ces refus ? Un tiers des revenus reçus par Raymond Perrez sont d’origine britannique.

En effet, le retraité reçoit 1 600 euros chaque mois de la France, ainsi que 800 euros du Royaume-Uni pour son travail effectué en Écosse. Un détail qui freine les propriétaires.

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Il enchaîne les refus

Raymond Perrez a multiplié les tentatives pour trouver un nouveau logement, comme le rapporte La Dépêche. Il a fait une demande au parc social, qui a été rejetée car ses ressources dépassaient le plafond prévu. Il s’est ensuite tourné vers le marché locatif privé, sans succès. Son dernier refus concernait un appartement T3 de 70 m² mis en location par une agence immobilière toulousaine.

“On m’a indiqué que mon dossier ne pourrait pas être accepté à cause de l’assurance pour les loyers impayés qui n’accepte pas les dossiers où le candidat touche une partie de sa retraite de Grande-Bretagne, ce qui est mon cas”, a-t-il expliqué.

Pourtant, comme l’indique le Code pénal, refuser le dossier d’une personne car sa pension est versée depuis un pays étranger, même hors Union européenne, est une discrimination au logement. Alors que la fin de son bail approche, Raymond Perrez n’a toujours pas trouvé de solution et risque de se retrouver à la rue le 31 octobre prochain. Les difficultés de logement à la retraite se retrouvent aussi dans le parcours de ce retraité parti en Côte d’Ivoire.