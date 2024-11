Mortel ton Taf, les meilleurs conseils pour vous aider à survivre au travail

Jeune, vous débarquez sur le marché du travail ? Votre arrivée dans le monde professionnel peut aussi rimer avec accidents du travail, des accidents auxquels vous n'êtes pas préparé. Une campagne de sensibilisation, via une web-série humoristique, vient améliorer la prévention pour vous aider à repérer et éviter les risques.

Pour vous les jeunes, la transition entre les études et la vie active n’est pas toujours sans danger. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui agit en lien avec la Sécurité sociale pour prévenir les risques professionnels, en 2017 « près de 50% des accidents du travail survenus chez les moins de 30 ans ont eu lieu lors de leur 1ère année d’embauche ». Un chiffre qui interpelle et qui confirme que parmi vous, jeunes travailleurs, nombreux connaissent mal les risques au travail.

D’une certaine manière, cela peut s'expliquer. Vous avez envie de bien faire quand vous arrivez sur le marché du travail. Vous voulez vous intégrer rapidement et montrer que vous avez les capacités requises. Ainsi, les risques professionnels ne font pas partie de vos préoccupations premières, vous ne vous sentez pas concerné et voulez souvent surmonter les difficultés en réussissant par vous-même.

Cependant, prendre soin de votre santé est primordial, même au travail. Et oui, la prévention ce n’est pas que pour les anciens ! Les jeunes aussi ont le droit d’être en sécurité et de se protéger ; sachez-le, c'est à votre entreprise de tout mettre en œuvre pour protéger votre santé.

Toujours d’après l’étude, il y a 50% d'accidents en plus chez les moins de 30 ans que chez les autres salariés. Pourtant, dès que des mesures de prévention sont mises en place, les risques au travail diminuent.

Vous les jeunes, vous comprenez vite quand on vous informe et qu’on vous donne les moyens d'agir !

C’est ce qui a été constaté dans l’étude épidémiologique de l’institut en 2018 : les jeunes travailleurs de moins de 25 ans qui avaient été formés en santé et en sécurité du travail durant leur scolarité rencontraient 2 fois moins d’accidents du travail que les jeunes sans formation.

C’est pour lutter contre ces inégalités dans le milieu professionnel et vous permettre à vous les jeunes d’entrer plus sereinement dans la vie active que l’INRS a lancé un dispositif astucieux : #MortelTonTaf.

Une web-série et des conseils pratiques pour mieux connaître les risques au travail

En agissant avec la Sécurité sociale, la nouvelle campagne, #MortelTonTaf vise à sensibiliser les jeunes actifs (âgés de 18 à 25 ans) aux risques professionnels pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

Pour alerter sur les risques au travail en tous genres (bruit, stress, chutes, troubles musculo-squelettiques, risques chimiques etc), #MortelTonTaf, c'est un dispositif web innovant qui va vous sauver la vie au travail. L’humoriste Inès Reg parodie, au cours des 6 épisodes de la web-série, les idées reçues sur le sujet : « Ça fait partie du métier » « Ça n’arrive qu’aux autres » « La prévention c’est compliqué »… entend-on souvent.

En plus de la web-série, vous y trouverez des quiz, des informations et des conseils pratiques, autant de ressources pour travailler en sécurité.

Alors, suivez le premier conseil d’Inès Reg : « On peut tous faire quelque chose face aux risques en entreprise, en commençant par alerter ! ».

Rendez-vous sur www.mortel-ton-taf.fr.