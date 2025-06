Un parapentiste chute de 1 000 mètres dans les airs et survit grâce à un très bon réflexe

Dans les Pyrénées-Orientales, un homme qui faisait du parapente a frôlé la mort. Après une chute de 1 000 mètres, il a eu un excellent réflexe qui lui a sauvé la vie.

Le parapente est une activité spectaculaire qui donne l’impression de voler. À des milliers de mètres au-dessus du sol, cela permet de contempler des paysages magnifiques et de ressentir une véritable sensation de liberté. Cependant, cette activité peut également être dangereuse, notamment à cause des conditions météorologiques. Récemment, un parapentiste s’est envolé à plus de 8 500 mètres d’altitude après avoir été aspiré par un nuagé d’orage.

Crédit photo : iStock

De nombreuses choses peuvent arriver quand on est dans les airs. Un autre parapentiste s’est notamment fait attaquer par un aigle royal en plein vol pendant 15 minutes. Chaque année, plusieurs centaines d’accidents de parapente ont lieu en France. Des inattentions qui peuvent avoir de très lourdes conséquences.

Une chute de 1 000 mètres

Mercredi 18 juin, un drame a failli se produire dans les Pyrénées-Orientales. Un homme catalan âgé de 56 ans faisait du parapente avec des amis au-dessus du col de Frontfrède quand l’aile de son appareil s’est soudainement déstabilisée. Selon CNEWS, l’homme a fait une chute impressionnante pendant 1 000 mètres. Par chance, il a eu le réflexe de déployer son parachute de secours.

Crédit photo : iStock

Ainsi, l’homme est arrivé vers une zone boisée et il a pu se poser dans les arbres. Son geste de dernière minute lui a sauvé la vie, d’après les secours. Le parapentiste a été légèrement blessé au visage et a été localisé et secouru rapidement par les unités de montagne de la CRS de Bolquère. Il est aujourd’hui en bonne santé et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’incident.