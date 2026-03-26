Noelia Castillo, 25 ans, décide d'être euthanasiée, son père tente de faire annuler l'intervention, en vain

Le père de Noelia Castillo Ramos, euthanasiée ce jeudi en Espagne, avait saisi la CEDH pour tenter d'annuler le suicide de sa fille, sans succès.

Ce 26 mars, Noelia Castillo Ramos, une Catalane de 25 ans, doit être euthanasiée à 18 heures.

La jeune femme réclamait depuis deux ans le droit de pouvoir mourir dans la dignité pour ne plus avoir à souffrir. Paraplégique, elle s'était défenestrée du cinquième étage d'un immeuble après avoir été victime d'un viol en réunion. Depuis ce drame, elle se déplaçait en fauteuil roulant et avait émis le souhait d'en finir avec la vie. Une demande qui avait été accordée par la Commission de garantie et d’évaluation de Catalogne, le 18 juillet 2024.

Sa décision, qui a profondément ému une partie de son pays, a néanmoins suscité un vif débat de société chez nos voisins espagnols. Beaucoup de ces derniers se sont en effet prononcés contre cette démarche, à commencer par son père, Gerónimo Castillo, qui aura tout tenté pour faire annuler l'euthanasie. En vain.

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La CEDH rejette le recours de Gerónimo Castillo qui souhaitait annuler l'euthanasie de sa fille Noelia

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Farouchement opposé aux dernières volontés de sa fille, qui suivait un traitement psychiatrique depuis ses 13 ans, Gerónimo Castillo avait en effet contesté l'euthanasie et ce, dès le début de la procédure. Ce dernier avait notamment avancé l'argument que les troubles mentaux, dont souffrait Noélia, altéraient son jugement et qu'ils ne la rendaient pas apte à prendre une décision libre et éclairée.

Voulant à tout prix empêcher sa fille de commettre l'irréparable, il avait donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), après avoir épuisé tous les recours possibles dans son pays.

Mais le 10 mars dernier, la CEDH a mis fin à ses espoirs en refusant son ultime requête, confirmant ainsi l'euthanasie.

Pour rappel, en Espagne, l'euthanasie est désormais légale depuis le 25 juin 2021. Ainsi, toute personne ayant l’usage de ses facultés et souffrant d’une « maladie grave et incurable » ou d’une souffrance « chronique et invalidante » peut demander de recourir à l'euthanasie dans le pays.