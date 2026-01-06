« Un homme sait quand il est condamné » : souffrant le martyre, le comédien Arnaud Denis veut mourir et réclame l'euthanasie

Dans un émouvant témoignage, le comédien nommé aux Molières, Arnaud Denis, raconte vivre un enfer suite à l'implantation d’une prothèse. Il demande à être euthanasié.

Arnaud Denis a 42 ans et toute la vie devant lui. Pourtant, le comédien et dramaturge français veut mourir. Depuis qu’il s’est fait poser une prothèse Medtronic pour une hernie inguinale à l’aine en 2023, il souffre le martyr, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Selon le site Améli, « une hernie inguinale est une grosseur qui se forme sous la peau, au niveau de l'aine, zone située entre l'abdomen et la cuisse. »

Après l’opération, son chirurgien l’a averti de possibles douleurs chroniques. Sauf que les douleurs sont intenses et paralysantes. Pire, Arnaud Denis rencontre ensuite plusieurs complications comme un testicule devenu noir, du sang dans les urines et les selles, une perte d’audition, un trouble de la vision et une perte d’appétit, énumère encore le journal.

Un dernier combat avant d’être euthanasié

Crédit photo : Jodi Jacobson/ iStock

Dans les colonnes du quotidien, Arnaud Denis a raconté son calvaire dans un témoignage poignant.

« Je ne peux plus sortir de chez moi, je n’ai plus de vie sociale, je n’ai plus de vie du tout. Je n’ai plus rien de ce qui constitue la dignité d’une vie d’homme. Et c’est de pire en pire. Je vis comme un patient cancéreux en phase terminale. Les médecins n’ont plus rien à me proposer. »

Si les médecins ne peuvent plus rien lui proposer pour aller mieux, ils lui assurent néanmoins que son problème ne peut « être lié à l’implant. » Trop c’est trop pour le comédien qui part aux États-Unis se faire retirer l’implant car les médecins français ne sont pas « formés à l’explantation. » Coût de l’opération ? 40 000 euros.

« Trois semaines après être rentré à Paris, j’ai de moins en moins de douleurs, ça va mieux, mais mon état général empire », regrette encore Arnaud Denis. C’est alors qu’un neurologue lui diagnostique un syndrome ASIA, lié généralement aux implants. Son médecin lui explique en fait qu’il souffre d’un « syndrome inflammatoire induit par les adjuvants de la prothèse. » Après ce constat, Arnaud Denis a décidé de porter plainte pour « blessures involontaires. »

Il s’agira de son dernier combat puisque le comédien a fait une demande d’euthanasie en Belgique pour 2026.

« Un homme sait quand il est condamné. », conclut le quadragénaire, résigné.