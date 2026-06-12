On fait goûter le nouveau sirop Teisseire à des passants, le verdict est unanime !

Célèbre pour ses sirops, la marque Teisseire enrichit sa gamme “Bénéfices” avec deux nouvelles saveurs inédites et propose un mocktail, le Pink Dragon Fizz, parfait pour l’été qui arrive. Et nous avons fait goûter l'un d'entre eux à des passants, qui ont tous été conquis !

Tiens, ne serait-ce pas le soleil qui pointe le bout de son nez ? Alors que les températures ont atteint des sommets, rien de mieux qu’une boisson rafraîchissante et vitaminée pour supporter la chaleur.

Forte de plus de 300 ans de savoir-faire, Teisseire enrichit aujourd’hui sa gamme “Bénéfices” de deux nouveaux sirops aux saveurs audacieuses et actuelles, qui conjuguent gourmandise fruitée et source de vitamines.

Un sirop doux et exotique parfait pour un mocktail

Crédit photo : Teisseire

Le premier, Tonus Fruit du dragon & Fraise, allie le fruit du dragon et la fraise, offrant un mélange aussi frais que gourmand. Source de vitamines B3 et B6, il apporte une touche de vitalité au quotidien et s’impose comme l’une des nouveautés phares de la saison.

Une nouvelle recette de mocktail fruitée et exotique pour un été gourmand

Et pour encore plus de saveurs, Teisseire a même imaginé un mocktail signature autour de cette nouvelle recette, le Pink Dragon Fizz. Alliant son nouveau sirop avec du citron vert, du lait de coco et de l'eau pétillante, il a tout pour devenir la boisson incontournable de l'été grâce à ses notes fruitées et exotiques !

Un sirop pour donner une touche acidulée à votre été

Pour les adeptes d’une touche acidulée, Teisseire propose également un deuxième sirop, la recette Boost Passion & Citron vert. Une association vive et éclatante, où l’acidité du citron vert rencontre l’intensité du fruit de la passion. Source de vitamine C, cette recette vivifiante est pensée pour apporter une sensation de fraîcheur immédiate et booster les instants du quotidien.

Crédit photo : Teisseire

Ces deux nouvelles boissons sont disponibles au prix de 3,69 euros la bouteille de 60 cl*. Vous pouvez également retrouver les autres créations de la gamme “Bénéfices” sur le site de la marque Teisseire.

*Le distributeur reste libre décisionnaire des prix