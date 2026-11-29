Marty et Jess Ansen ont choisi de vivre sur des bateaux de croisière, une solution qu’ils jugent moins chère qu’une maison de retraite.

Marty et Jess sont tous les deux âgés de 79 ans et sont originaires d’Australie. Plutôt que de se trouver une place en maison de retraite pour passer leurs vieux jours, les retraités ont eu une autre idée pour le moins originale.

Ils ont décidé de vivre sur un bateau de croisière. Pour cela, ils ont réservé 111 croisières consécutives avec la compagnie Princess Cruises.

“Nous ne sommes plus des jeunes. Une croisière coûte bien moins cher qu’une maison de retraite et nous permet de continuer à voyager à travers le monde”, a indiqué le couple.

La vie sur un bateau de croisière

Selon Marty et Jess, vivre sur un bateau de croisière coûte moins cher que d’être en maison de retraite en Australie. Le couple a un budget mensuel de 4 000 dollars, soit 3 600 euros. En Australie, une place en maison de retraite est estimée à 7 000 dollars par mois (6 300 euros). En choisissant de vivre sur un navire, Marty et Jess économisent donc 2 700 euros chaque mois. C'est également le cas de ces autres retraités qui vivent sur des paquebots pour moins cher qu'en maison de retraite.

En plus de faire des économies, les retraités profitent de l’environnement relaxant des croisières. Les repas sont préparés pour eux et leur cabine est nettoyée quotidiennement.

Des liens avec les autres passagers

Sur le bateau, Jess et Marty profitent des nombreux divertissements à bord. Jess aime par exemple le hula et les danses de salon. Le fait de naviguer en permanence leur permet de découvrir le monde et de rencontrer de nouvelles personnes.

“Au fil des années, nous avons rencontré de nombreux membres d’équipage et avons eu la chance d’être considérés comme faisant partie de leur famille à bord. Nous croisons régulièrement ces mêmes membres d’équipage lors de différentes traversées, ce qui renforce notre sentiment d’appartenance. C’est comme vivre des réunions de famille permanentes. Nombreux sont les passagers qui sont devenus des amis proches. Certains, nous les avons rencontrés lors de leur première croisière, et d'autres, nous les revoyons régulièrement. Le temps passé avec les autres passagers, parfois pendant trois mois ou plus, est vraiment merveilleux”, a indiqué Jess Ansen à Cruise Passenger.

La suite après cette vidéo

Des croisières jusqu’en septembre 2027

Marty et Jess sont passionnés de croisière puisqu’ils ont fait 31 voyages avant leur retraite et ont passé 1 200 jours en mer. Aujourd’hui, leur aventure est loin d’être terminée. Début 2026, ils ont rejoint à nouveau le Crown Princess et ont déjà réservé de nouvelles croisières jusqu’au 2 septembre 2027. D'après les informations les plus récentes, à l'été 2025, ils avaient déjà passé plus de 2 000 jours en mer en réservant 111 croisières consécutives.

Ils ne sont pas les seuls à avoir adopté ce mode de vie. De plus en plus de personnes partent en croisière pour de longues périodes. C’est le cas de ce couple qui a vendu tous ses biens pour vivre sur des bateaux de croisière. Face à ce phénomène, certaines compagnies, comme Miray Cruises, vendent des billets pour des voyages de plusieurs années à bord de leur navire.

Un nouveau mode de vie aux nombreux avantages.