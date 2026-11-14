« Je ne cuisine pas. Je ne fais pas le ménage » : à la retraite, ce couple vit sur des paquebots pour moins cher qu'en maison de retraite

Un couple d’Américains a vendu presque tous ses biens pour passer sa retraite à bord de paquebots de croisière.

Lorsque l’heure de la retraite a sonné, Nancy et Robert Houchens ont décidé d’entamer ce nouveau chapitre de leur vie en naviguant à travers le monde.

Originaires de Charlottesville, en Virginie, ces Américains vivent pratiquement à plein temps sur des paquebots de croisière, tout comme ce couple qui a fait le même choix pour éviter la maison de retraite.

Ces retraités américains vivent à plein temps sur des bateaux de croisière

Pour adopter ce mode de vie, Nancy et Robert n’ont pas fait les choses à moitié. Les époux ont vendu la plupart de leurs biens.

« Nous avions une maison d’environ 280 m² remplie de meubles… et tout ce que nous possédons aujourd’hui tiendrait à l’arrière d’une camionnette », a confié en 2022 Robert à USA Today.

De son côté, Nancy a ajouté qu’ils ont vendu toutes leurs propriétés, sauf un petit appartement en Floride. Le couple a conservé ce bien pour une raison pratique.

« Comme ça, quand on sera trop vieux pour voyager, on aura un endroit où vivre », a-t-elle expliqué. D’autres retraités privilégient la proximité familiale, comme cette Américaine qui a choisi une maison dans le jardin de sa fille.

Les Houchens ont aussi gardé deux véhicules. Pour le reste, ils se sont débarrassés de presque toutes leurs possessions. Un grand ménage pour voguer sur les eaux l’esprit libre.

Depuis qu’ils ont tout quitté, Nancy, qui avait 71 ans en 2022, et Robert, qui en avait 64, ne regrettent pas leur décision.

Un mode de vie abordable

Mieux encore ! Le couple se sent plus épanoui que jamais à bord ! Adieu les corvées ménagères et les tâches du quotidien : tout est pris en charge pour leur faciliter la vie.

« C'est génial. Je ne cuisine pas. Je ne fais pas le ménage », a déclaré Nancy au Miami Herald.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, vivre sur un bateau de croisière ne coûte pas aussi cher et reste moins coûteux qu’une maison de retraite ou qu’une résidence pour personnes âgées, selon la septuagénaire.

Nancy et Robert s’étaient fixé un budget mensuel de 4 000 dollars (environ 3 617 euros), pourboires compris, mais celui-ci a augmenté en raison de la hausse du coût de la vie.

Malgré tout, ils dépensent moins que s’ils vivaient dans une maison de retraite. Aux États-Unis, un séjour dans ce type d’établissement revient entre 8 000 et 10 000 dollars par mois (environ 7 234 euros et 9 043 euros).

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Le couple est plus épanoui que jamais en mer

Les Houchens consacrent une grande partie de leur budget à leurs repas et aux réservations de leurs prochains séjours en mer. En réservant leurs voyages à la suite, ils évitent ainsi les dépenses inutiles en hôtels entre deux départs.

En juillet 2022, Nancy et Robert ont célébré leurs 1 000 jours en mer. Ils se trouvaient à bord du Carnival Pride, alors qu’ils naviguaient dans les fjords norvégiens.

À l’époque, ils se réjouissaient de passer encore de nombreuses journées en mer. Il faut dire que le couple semble avoir trouvé son bonheur dans ce mode de vie nomade : ils vieillissent ensemble tout en faisant de nouvelles rencontres.

« Ce ne sont plus les destinations qui nous intéressent, c'est le voyage, et le plus important dans ce voyage, ce sont les gens », a confié Robert.

Outre les retraités, les plus jeunes sont aussi attirés par cette vie en mer, à l’instar de ce couple d’Américains.