Un couple vend tous ses biens pour vivre sur des bateaux de croisière : 3 ans à bord, 57 euros par jour et un sac à dos pour seuls bagages

Depuis trois ans, un couple d’Américains vit à plein temps sur des bateaux de croisière. Un mode de vie qui leur offre tout le confort dont ils besoin.

Tout plaquer pour vivre la dolce vita sur un bateau de croisière ? Ce mode de vie nomade est de plus en plus prisé par les retraités comme par les jeunes couples.

L’Américaine Libby Rome, 52 ans, et son époux ont eux aussi fait ce choix. Depuis trois ans, le couple séjourne à temps plein sur des bateaux de croisière. Un quotidien qu’ils ne regrettent pas, rapporte le magazine People.

Un mode de vie sans corvées ni soucis

Il y a environ 16 ans, la quinquagénaire et son mari ont décidé de vendre la majeure partie de leurs biens afin de se lancer dans une vie de voyages. À l’époque, ils ont d’abord vécu dans des hôtels aux quatre coins du monde, avant de se tourner vers les croisières.

Crédit Photo : Libby Rome

Interrogée par nos confrères américains, Libby, qui travaille à distance, explique que toutes ses possessions tiennent dans un sac à dos. En tant que minimaliste, elle ne regrette pas ses anciennes affaires. Elle ne possède par ailleurs ni voiture ni maison et en a fini avec les tâches ménagères et les courses quotidiennes.

La passagère et son compagnon ont déjà effectué plus de quinze croisières avec la compagnie américaine Princess Cruises, qui leur offre un service de blanchisserie gratuit.

« Ma lessive consiste simplement à mettre mes vêtements sales dans un sac, à remplir un formulaire et à laisser le tout dans ma porte lorsque mon steward de cabine passe », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Il me les rapporte propres et suspendus dès le lendemain. Vraiment, je n’ai ni corvées ni courses à faire ».

@libby.rome My cruise ship stopped in one of my favorite ports: Malaga, Spain. It was the first day of the annual Malaga Fair, and I felt privileged to experience their “Cabalgata Historica” (historical parade) where they reenact Malaga’s 1487 conquest. Living on cruise ships means: No chores. No errands. No worries. Just waking up in a different city. 🚢🥰 ♬ Energetic Latin Fiesta - Gummy MusicLab

Le couple dispose de tout le nécessaire à bord

Au total, le couple dépense environ 66 dollars, soit près de 57 euros, par jour. Une somme qui inclut le logement, la nourriture, les transports et les divertissements à bord.

Concernant le courrier, elle fait envoyer tout ce qui est important chez sa sœur, qui dispose d’une adresse fixe aux États-Unis. Souffrant d’un diabète de type 1, Libby doit régulièrement se procurer des médicaments et du matériel médical.

Crédit Photo : Libby Rome

Face à cette situation, elle opte pour des croisières qui partent et arrivent du même port. Elle profite ainsi des journées entre deux escales pour consulter son médecin et récupérer ses médicaments. Mais ce n’est pas tout. En cas de besoin, elle peut également compter sur les médecins présents à bord.

« Il y a toujours quelqu’un de disponible. J’ai d’ailleurs discuté de manière informelle avec l’un des médecins lors d’un événement. C’était très rassurant de savoir qu’ils disposent des connaissances et des compétences pour s’occuper de nous si jamais quelque chose tournait mal », poursuit-elle.

Une chose est sûre : la quinquagénaire et son époux sont «tous les deux ravis et enthousiastes de mener cette vie exceptionnelle».