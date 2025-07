Qui sont ces deux « enfants fantômes » retrouvés dans une ferme isolée ?

Deux « enfants fantômes » ont été découverts dans une région isolée de l'Italie. Ils y vivaient reclus avec leur famille depuis 3 ans.

Ils ignoraient tout du monde qui les entoure !

Deux enfants, non déclarés et inexistants au regard de l'administration, ont été retrouvés dans une ferme isolée de l'Italie, où ils étaient élevés, coupés du monde, par des parents effrayés par la société.

Âgés respectivement de 9 et 6 ans, ils étaient analphabètes et portaient encore des... couches lorsqu'ils ont été découverts.

Crédit photo : iStock

Deux « enfants fantômes », inconnus au bataillon, découverts dans une ferme isolée

Surnommés les « enfants fantômes » par la presse transalpine, ces deux garçons ont été retrouvés en avril dernier dans des bois reculés de la région de Lauriano, située à des dizaines de kilomètres de Turin, au nord de l'Italie.

C'est en procédant à l'évacuation de la zone, menacée par d'importantes inondations, que les policiers sont tombés nez à nez avec les deux enfants qui savaient à peine s'exprimer. Après avoir procédé à des vérifications, les forces de l'ordre se sont aperçues qu'ils n'avaient jamais été déclarés à l'état civil et qu'ils n'étaient donc répertoriés nulle part, comme s'ils n'existaient pas. Personne, pas même les habitants de la commune voisine, ne connaissait leur existence.

Selon les autorités italiennes, leur père, qui serait un ressortissant néerlandais de 54 ans, s'était établi avec ses enfants dans cette ferme en 2022 et les gardait, depuis, confinés dans la propriété, rendue autonome en eau et en énergie. Ils n'étaient donc pas scolarisés. L'homme, sculpteur de profession, refusait le moindre contact avec l'extérieur « car il était obsédé par le Covid et terrifié par les virus ».

Interrogé par un média local, ce dernier a affirmé que ses enfants se portaient très bien et qu'ils avaient même accès à tout le confort moderne. Des déclarations qui contrastent avec le ressenti des policiers ayant retrouvé les deux garçons.

« Ma femme et moi leur fournissons tout ce dont ils ont besoin. Ils ont plein de jouets, chacun leur ordinateur portable, de nombreux instruments de musique et leur propre équipement de ski. Ils font du poney aux écuries et passent beaucoup de temps en plein air, au restaurant et au musée »

Crédit photo : iStock

Conscient qu'il aurait dû, un jour ou l'autre, déclarer l'existence de ses enfants, le père de famille a assuré ne pas en avoir eu le temps.

« Je sais, nous aurions dû le signaler à la municipalité, nous avions l'intention de le faire rapidement, mais ma femme a des problèmes de santé et nous n'avons pas eu le temps. Ce ne sont pas des fantômes, ils ont un nom et un prénom et sont enregistrés en Allemagne (...) Je ne suis pas un paranoïaque qui cherche à se cacher du monde. J'aime juste faire des choses seul et passer du temps avec ma famille », a-t-il ainsi déclaré.

Selon l'AFP, les enfants seraient nés en Allemagne puis auraient déménagé en Italie avec leur famille.

Ils ont été confiés à un foyer par le tribunal pour mineurs de Turin, lequel a considéré que les parents étaient dans l'incapacité de s'en occuper.