Une femme disparue retrouvée décapitée dans une valise, le drame glaçant qui terrorise le monde entier

Depuis le 15 mai 2025, une jeune femme roumaine était portée disparue dans la ville de Prato en Italie. Son corps a été retrouvé dans de macabres circonstances ce mercredi.

Non, il ne s'agit pas d’un thriller, mais bien d'une sombre réalité : un meurtre horrible s’est déroulé ce 15 mai dernier à Florence, en Italie. Comme le rapporte le New York Post, Maria Denisa Paun, âgée de 30 ans, de nationalité roumaine, était portée disparue de son domicile dans la ville de Prato, en Toscane, le 15 mai.



Crédit : PratoTV

Après plusieurs semaines de recherches, ce 4 juin 2025, le corps de la jeune femme a été retrouvé à 40 km de Prato, à Montecatini Terme. Selon la presse locale, la jeune femme a donc été assassinée. Les restes de son corps ont été retrouvés dans une valise, la tête coupée, au milieu des ronces, près d'une ferme abandonnée. Macabre vous dites ?

Son meurtrier, un agent de sécurité local, a admis avoir commis l’impensable. Il a déclaré lui avoir tranché la tête avec un couteau, puis y avoir mis le feu avec de l'essence, selon le Corriere Fiorentino. Pourquoi un tel acte ? Il s’agirait d’un crime passionnel : Maria Denisa, qui travaillait comme escort, aurait fait du chantage à son client, le menaçant de tout dire à sa femme s'il ne lui donnait pas 11 000 euros.

Un crime passionnel

D’après les informations de la police, l’homme s’appellerait Vasile Frumuzache et serait âgé de 32 ans. Il serait aussi de nationalité roumaine. Il est actuellement accusé de meurtre et de suppression de cadavre, selon les procureurs. Le meurtrier serait marié, et père de deux enfants. Interrogé par la police, il aurait confié avoir rencontré Maria Denisa sur une application de rencontres.



Crédit : PratoTV

Le soir où elle a été assassinée, il lui avait rendu visite dans un hôtel :

“Elle me faisait chanter, c'est pour ça que je l'ai tuée”, aurait déclaré Vasile Frumuzache.

Avant d’ajouter :

“Quand je lui ai dit que j'étais agent de sécurité et marié, elle m'a dit qu'elle avait réussi à joindre ma femme.”

Selon la police, il aurait étranglé la jeune femme, avant de lui couper la tête au couteau et placer son corps dans un sac-poubelle avant de placer les restes de son corps dans une valise. Il est ainsi sorti de l’hôtel, valise à la main. Le lendemain des faits, Vasile Frumuzache a brûlé la tête de la jeune femme dans le jardin de sa maison.



Quelques heures avant sa rencontre avec l'homme, elle aurait passé des appels, dont un à sa mère. Selon des témoins, elle aurait déclaré : "Si je vais le voir ou s'il me voit, il me tuera." Un crime qui semble-t-il a fasciné l’Italie ces dernières semaines. Et il faut dire que cela fait froid dans le dos !