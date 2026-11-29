Dès le 1er janvier 2027, les automobilistes pourront à nouveau circuler à 90 km/h sur les routes de l’Isère.

En 2018, la vitesse maximale sur les routes de France a été abaissée et est passée de 90 km/h à 80 km/h. Cependant, de plus en plus de départements font désormais marche arrière et rétablissent la vitesse initiale de 90 km/h.

C’est le cas du département de l’Isère, qui revient sur sa position. D’ici le 1er janvier 2027, il sera désormais autorisé de rouler à 90 km/h sur les routes du département.

Pas de baisse du nombre d’accidents

Si cette décision a été prise, c’est parce qu’en Isère, l’abaissement de la vitesse à 80 km/h n’a pas eu d’impact sur la sécurité routière. Il n’a pas entraîné de baisse significative du nombre d’accidents sur les routes départementales.

En effet, selon le vice-président du conseil départemental de l’Isère Bernard Perazio, les accidents sur les routes seraient avant tout liés aux comportements des automobilistes, à cause d’une vitesse inadaptée, d’erreurs d’inattention, de consommation d’alcool et de stupéfiants et de dépassements dangereux.

Des limites de vitesse mieux respectées

Sur l’ensemble des routes de l’Isère, il n’y aura donc plus de limitation à 80 km/h. Certaines zones à risque, qui étaient limitées à cette vitesse, vont donc désormais passer à 70 voire 50 km/h.

En repassant aux 90 km/h, le vice-président du conseil départemental estime que les zones limitées à 70 km/h seront plus respectées. La différence sera plus grande, ce qui poussera les automobilistes à accorder une vigilance particulière aux restrictions de vitesse, comme l'indique le site du Département de l'Isère.

La suite après cette vidéo

Une généralisation en janvier 2027

En plus de cela, il sera désormais plus facile pour les automobilistes de doubler en roulant plus vite, notamment pour dépasser des véhicules poids-lourds, qui ont un petit écart de vitesse.

Le retour aux 90 km/h sera généralisé dans l’Isère en janvier 2027 et plus de 64 000 kilomètres de routes seront concernés. Les déplacements seront ainsi plus sûrs et plus cohérents pour les automobilistes.